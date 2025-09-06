Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
06.09.2025 12:19
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Adana'da kırmızı ışıkta duran bir kamyonetin kasasından kırmızı biber çalan anne ve 2 çocuğunun görüntüleri izleyenleri ikiye böldü. Kimi anne ve çocuklarının maddi durumunun kötü olduğu ve "hırsızlık" ile itham edilmemeleri gerektiğini belirtirken kimi ise yapılanın düpedüz hırsızlık olduğunu ifade etti.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yer alan Karataş Bulvarı'nda iddiaya göre; kırmızı ışıkta duran kırmızı biber yüklü kamyoneti fark eden anne ve 2 çocuğu brandayı kaldırıp kırmızı biber çaldı. Daha sonra anne ve çocukları bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çekilen görüntüler izleyenleri ikiye böldü.

KİMİ "İHTİYAÇLARI VAR" DEDİ

Görüntüleri izleyen kullanıcılardan bazıları giyimlerinden anne ve çocuklarının maddi durumlarının kötü olduğunu bu nedenle ihtiyaçları olduğunu belirterek yapılana "hırsızlık" denmesinin abartı olduğunu savundu. Bu şekilde düşünen kullanıcılar şu yorumları yaptı:

  • Niye ifşa ediyorsunuz? 2 kilo sebze çalmış sanki milyon dolarlar götürmüş. Enteresan olan o insanların 2 kiloya muhtaç olması.
  • Göz hakkını almışlar.
  • Açlığın eşiğine 3 çocuğunuzla beraber gelmediğiniz sürece yorumlarda hırsızlık diye ağız köpürtmeyin. Durumlarının ne denli kötü olduğunu kılık kıyafet ve saç baştan rahatlıkla görebilirsiniz. İnsanların bir lokma için bu duruma düşmesinin sebebi toplumun zekattan uzaklaşmasıdır.
  • Onları bu hale sokanlar utansın, ülkenin yüzde 90 açlık ve yoksulluk altında, emekliler de pazar artıklarından besleniyorlar.

KİMİ "DÜPEDÜZ HIRSIZLIK" DEDİ

Bazı kullanıcılar ise yapılanın düpedüz hırsızlık olduğunu ve hırsızlığın hiçbir türlüsünün kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde düşünen kullanıcılar ise şu yorumları yaptı:

  • Düpedüz hırsızlık. Çocukları da normal gibi alıştır. Sonra bu nesilden hayır bekle.
  • Hırsızlığın hiç bir türlüsünü hoş göremiyorum.
  • Herkes gücü yettiğini çalıyor.
  • İhtiyacı olduğunu düşünmek istesek de hırsızlığın hiçbir şekli kabullenilmez.
  • İstesen adamcağız verecek belki de. Çocuklara bunlar normal şeylermiş gibi gösteriyorsunuz, yaşamları boyunca devam ediyorlar!
  • Bu çocuklar büyüyünce ne olacağı, hangi mesleği yapacağı belli oldu.
Kaynak: İHA

