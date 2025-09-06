Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yer alan Karataş Bulvarı'nda iddiaya göre; kırmızı ışıkta duran kırmızı biber yüklü kamyoneti fark eden anne ve 2 çocuğu brandayı kaldırıp kırmızı biber çaldı. Daha sonra anne ve çocukları bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çekilen görüntüler izleyenleri ikiye böldü.

KİMİ "İHTİYAÇLARI VAR" DEDİ

Görüntüleri izleyen kullanıcılardan bazıları giyimlerinden anne ve çocuklarının maddi durumlarının kötü olduğunu bu nedenle ihtiyaçları olduğunu belirterek yapılana "hırsızlık" denmesinin abartı olduğunu savundu. Bu şekilde düşünen kullanıcılar şu yorumları yaptı:

Niye ifşa ediyorsunuz? 2 kilo sebze çalmış sanki milyon dolarlar götürmüş. Enteresan olan o insanların 2 kiloya muhtaç olması.

Göz hakkını almışlar.

Açlığın eşiğine 3 çocuğunuzla beraber gelmediğiniz sürece yorumlarda hırsızlık diye ağız köpürtmeyin. Durumlarının ne denli kötü olduğunu kılık kıyafet ve saç baştan rahatlıkla görebilirsiniz. İnsanların bir lokma için bu duruma düşmesinin sebebi toplumun zekattan uzaklaşmasıdır.

Onları bu hale sokanlar utansın, ülkenin yüzde 90 açlık ve yoksulluk altında, emekliler de pazar artıklarından besleniyorlar.

KİMİ "DÜPEDÜZ HIRSIZLIK" DEDİ

Bazı kullanıcılar ise yapılanın düpedüz hırsızlık olduğunu ve hırsızlığın hiçbir türlüsünün kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde düşünen kullanıcılar ise şu yorumları yaptı: