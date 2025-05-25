Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, kanseri yenen 4 yaşındaki Ali Asaf'ın zaferini kutlamak için bir araya gelen yüzlerce vatandaşın oluşturduğu umut dolu bir şölene ev sahipliği yaptı. Etkinlik, küçük Ali Asaf'ın babası Samet Demir'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ve Sancaktepe Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşti.

"'OĞLUM BALON UÇURMAK İSTİYOR, GELİR MİSİNİZ?' DEDİ"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlunun zaferini duyuran baba Samet Demir, "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" diyerek duygu dolu bir çağrıda bulundu. Bu samimi mesaj, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in dikkatinden kaçmadı. Başkan Yeğin'in talimatıyla kısa sürede hazırlıklara başlandı ve Sancaktepe Meydanı, Ali Asaf için adeta bir şenlik alanına dönüştürüldü.

BİNLERCE KİŞİ ALİ ASAF İÇİN TOPLANDI

Baba Demir'in çağrısı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İstanbul'un dört bir yanından, hatta kilometrelerce uzaktan gelen vatandaşlar, ellerinde balonlarla Sancaktepe Meydanı'na akın etti. Etkinlikte, Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan sahnede Ali Asaf ve ailesi konukları karşıladı.

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Baba Samet Demir, halkın karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olamazken, küçük Ali Asaf'ın yüzünden gülümseme eksik olmadı.

"KANSER DEĞİL BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Duygularını sahneden paylaşan baba Samet Demir, "Bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Bu balonların sadece Ali Asaf için değil, hastanede yatan diğer hastalar için de umut olmasını diliyorum. Rabbim hepsine şifa versin" dedi.

Ali Asaf'ın annesi ise, "Umut her zaman var. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil biz güçlüyüz. Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

GÖKYÜZÜNE UMUT BIRAKILDI

Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı. Binlerce kişinin eşlik ettiği kutlamada, Ali Asaf'ın zaferi onuruna binlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzüne süzülen balonlar, kanserle mücadele eden çocuklara umut taşıdı.