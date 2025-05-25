İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, kanseri yenen 4 yaşındaki Ali Asaf'ın zaferini kutlamak için bir araya gelen yüzlerce vatandaşın oluşturduğu umut dolu bir şölene ev sahipliği yaptı. Etkinlik, küçük Ali Asaf'ın babası Samet Demir'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ve Sancaktepe Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlunun zaferini duyuran baba Samet Demir, "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" diyerek duygu dolu bir çağrıda bulundu. Bu samimi mesaj, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in dikkatinden kaçmadı. Başkan Yeğin'in talimatıyla kısa sürede hazırlıklara başlandı ve Sancaktepe Meydanı, Ali Asaf için adeta bir şenlik alanına dönüştürüldü.
Baba Demir'in çağrısı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İstanbul'un dört bir yanından, hatta kilometrelerce uzaktan gelen vatandaşlar, ellerinde balonlarla Sancaktepe Meydanı'na akın etti. Etkinlikte, Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan sahnede Ali Asaf ve ailesi konukları karşıladı.
Baba Samet Demir, halkın karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olamazken, küçük Ali Asaf'ın yüzünden gülümseme eksik olmadı.
Duygularını sahneden paylaşan baba Samet Demir, "Bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Bu balonların sadece Ali Asaf için değil, hastanede yatan diğer hastalar için de umut olmasını diliyorum. Rabbim hepsine şifa versin" dedi.
Ali Asaf'ın annesi ise, "Umut her zaman var. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil biz güçlüyüz. Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle duygularını paylaştı.
Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı. Binlerce kişinin eşlik ettiği kutlamada, Ali Asaf'ın zaferi onuruna binlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzüne süzülen balonlar, kanserle mücadele eden çocuklara umut taşıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)