Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
25.05.2025 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Haber Videosu

Sancaktepe'de kanseri yenen 4 yaşındaki Ali Asaf için düzenlenen balon uçurma etkinliği, binlerce kişinin katılımıyla umut ve dayanışma dolu bir şölene dönüştü. İstanbul'un dört bir yanından gelen vatandaşlar ellerindeki rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Bulutlara yükselen balonlar, kanserle mücadele eden çocuklara umut taşıdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, kanseri yenen 4 yaşındaki Ali Asaf'ın zaferini kutlamak için bir araya gelen yüzlerce vatandaşın oluşturduğu umut dolu bir şölene ev sahipliği yaptı. Etkinlik, küçük Ali Asaf'ın babası Samet Demir'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ve Sancaktepe Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşti.

"'OĞLUM BALON UÇURMAK İSTİYOR, GELİR MİSİNİZ?' DEDİ"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlunun zaferini duyuran baba Samet Demir, "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" diyerek duygu dolu bir çağrıda bulundu. Bu samimi mesaj, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in dikkatinden kaçmadı. Başkan Yeğin'in talimatıyla kısa sürede hazırlıklara başlandı ve Sancaktepe Meydanı, Ali Asaf için adeta bir şenlik alanına dönüştürüldü.

Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

BİNLERCE KİŞİ ALİ ASAF İÇİN TOPLANDI

Baba Demir'in çağrısı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İstanbul'un dört bir yanından, hatta kilometrelerce uzaktan gelen vatandaşlar, ellerinde balonlarla Sancaktepe Meydanı'na akın etti. Etkinlikte, Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan sahnede Ali Asaf ve ailesi konukları karşıladı.

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Baba Samet Demir, halkın karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olamazken, küçük Ali Asaf'ın yüzünden gülümseme eksik olmadı.

Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

"KANSER DEĞİL BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Duygularını sahneden paylaşan baba Samet Demir, "Bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Bu balonların sadece Ali Asaf için değil, hastanede yatan diğer hastalar için de umut olmasını diliyorum. Rabbim hepsine şifa versin" dedi.

Ali Asaf'ın annesi ise, "Umut her zaman var. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil biz güçlüyüz. Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

GÖKYÜZÜNE UMUT BIRAKILDI

Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı. Binlerce kişinin eşlik ettiği kutlamada, Ali Asaf'ın zaferi onuruna binlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzüne süzülen balonlar, kanserle mücadele eden çocuklara umut taşıdı.

Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Sancaktepe, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hasan 78:
    milyon kere helal olsun çok güzel hareket.... 74 0 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Hayatta en büyük zenginlik sağlık. Allah Ali Asaf kardeşimize uzun ömürler versin. 39 0 Yanıtla
  • Asd Def:
    Balon uçurmak tabi güzel bir hareket. O balonların bir de "ya sonra" sı var. 9 6 Yanıtla
  • Servet Kaya:
    Çok iyi bir etkinlik olmuş, Allah bütün hasta çocuklarımıza şifa versin. 11 0 Yanıtla
  • Ali Halici:
    dogayı kirletiniz ne anlamı kaldı agaç dikseydiniz bari 2 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

15:29
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
14:21
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
13:43
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
10:10
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Haiti’de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14’ünün başı kesildi
Haiti'de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14'ünün başı kesildi
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:24
Turistler gelmez oldu Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 16:03:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.