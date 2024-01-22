Eşinin katiline verilen cezanın ardından Ece Erken\'den peş peşe paylaşımlar: Bu hayatın bir de ahireti var

Ece Erken, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ateş ederek öldüren Kadir Yasak'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, "Neyse ki her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hesap var, adalet var. Kul hakkı diye bir şey var. Bu hayatın bir de ahireti var. Sen yanına kar kalacak san. Az veya çok fark etmez. Her ahın bir dönüşü var." dedi.

KADİR YASAK'A MÜEBBET HAPİS CEZASI

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 20 sanıklı davada mahkeme kararını verdi. Ali ve Kadir Yasak, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, öldürme eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ayrıca 3 suçtan toplamda 15 yıl 6 ay daha hapis cezası aldı.

Kadir Yasak

ECE ERKEN: NEYSE Kİ HER ŞEY BU DÜNYA İLE SINIRLI DEĞİL

Kararın ardından Ece Erken dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Erken, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "Neyse ki her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hesap var, adalet var, cennet var, cehennem var! Hamd olsun ki ahiret var.

"KUL HAKKI DİYE BİR ŞEY VAR"

Kul hakkı diye bir şey var. Bu hayatın bir de ahireti var. Anı var. Vakti var. Zamanı var. Hesap günü var. Mahşer var. Cennet var. Cehennem var. Azap var. Hesap var. Allah var. Sen yanına kar kalacak san. Az veya çok fark etmez. Her ahın bir dönüşü var.

Her kim bir insanın yaşamasına vesile olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve bir insanı öldüren kimse de bütün insanlığı öldürmüş gibi günah işlemiştir."

MAHKEMEDEN CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti Kadir ve Ali Yasak'a ayrı ayrı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis, Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 2 yıl hapis ile bin lira adli para cezası verdi. Kadir Yasak'a ayrıca 'Birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan da 9 yıl hapis cezası verildi. Seccad Yeşil de 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis, 'Birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serkan Dakman'ın ise Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsine, Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapsine hükmedildi. Sanıklar Abdulkadir Kara, Kerem Öztürk, Gökhan Karakan'ın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak yurtdışına çıkmamak şartıyla tahliye edildi. Diğer sanıklar değişen oranlarda cezalandırıldı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi.

Taraflar bir anlaşmaya varamayınca Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi" denildi.

İddianamede Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.