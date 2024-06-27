"Kargocu soydu" demişti, yalanı ortaya çıkınca gerçeği itiraf etti - Son Dakika
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"Kargocu soydu" demişti, yalanı ortaya çıkınca gerçeği itiraf etti

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Antalya'da yaşayan A.D., bir kargocu tarafından darbedilerek altınlarının çalındığını öne sürdü. Herhangi bir yabancı kişinin evine girmediğinin tespit edilmesi üzerine yeniden ifadesi alınan genç kadın, kredi kartıyla eşinden habersiz 20 bin liralık alışveriş yaptığını ve bunu kapatmak için böyle bir davranışta bulunduğunu itiraf etti.

27.06.2024 13:53
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev kadını A.D., kargocu olduğunu söyleyerek evin kapısını açtıran kişinin kendisini darp ettikten sonra altınlarını çalıp kaçtığını iddia etti. Polisin güvenlik kameralarından yaptığı araştırmada eve kimsenin girmediğinin tespit edilmesinin ardından yeniden ifadesi alınan A.D.'nin suç uydurduğu ortaya çıktı. Kredi kartıyla eşinden habersiz alışveriş yaptığı için böyle bir davranışta bulunduğunu itiraf eden A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Dün saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Manavgat Şelale Mahallesi 3532. Sokak'taki bir adreste kadının darbedildiği ve hırsızlık yapıldığına dair ihbar geldi. Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmada ev sahibi A.D.'nin başından darbe aldığı belirlendi. A.D. olay yerinde polise verdiği ifadede 1,5 yaşındaki kızı ile evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin 'kargocu' olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığını belirtti.

"BAŞIMI DUVARA VURDU, BAYILDIM"

Kapıyı açması ile bu kişinin başını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini anlatan A.D., kendisine geldiğinde maskeli kişinin evde altın olup olmadığını sorduğunu, yerini söylemezse odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylediğini ifade etti. Kendisinin bu tehdit üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini belirten A.D., yüzünde maske, elinde eldiven olan hırsızın gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığını iddia etti. A.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

'Beni kargocu soydu' demişti! Eşine söylemeden alışveriş yaptığı için böyle bir suç uydurmuş

EŞİNDEN HABERSİZ 20.000 LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

A.D.'nin verdiği ilk ifadesinden sonra araştırma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından A.D.'nin verdiği eşkale uygun kimsenin o saatlerde sokakta olmadığı ve kadının evine gelmediği tespit edildi. Yeniden ifadesi alınan A.D.'nin işin ciddiyetini anlaması üzerine, kredi kartıyla eşinden habersiz 20 bin liralık alışveriş yaptığını ve bunu kapatmak için böyle bir davranışta bulunduğunu itiraf etti. A.D. hakkında 'Suç uydurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

'Beni kargocu soydu' demişti! Eşine söylemeden alışveriş yaptığı için böyle bir suç uydurmuş
'Beni kargocu soydu' demişti! Eşine söylemeden alışveriş yaptığı için böyle bir suç uydurmuş
"Kargocu soydu" demişti, yalanı ortaya çıkınca gerçeği itiraf etti
Kaynak: DHA

Alışveriş, Manavgat, Antalya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Kargocu soydu' demişti, yalanı ortaya çıkınca gerçeği itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Harun Çelik: Kargocular itibar suikastinden dolayı suç duyurusunda bulunmalı 28 3 Yanıtla
  • Fırat Yanku: suç bile uyduramamis 26 0 Yanıtla
  • İbrahim ERDURAN: Böylesi insanlardan korkmak gerek; rezilde eder, vezirde. Rabbim kuru iftiralardan korusun hepimizi inşaallah. 18 0 Yanıtla
  • Sema Kircali: arka sokaklari çok izlemiş abla 17 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Yazik … 16 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Kadın milleti canı istedikçe ne güzel ağlıyor. 14 1 Yanıtla
  • Ali Yolun: Gerçekten suçsuz bir kargocu binaya girip çıksa naneyi yermiş demekki.Dikkat etmek lazım gerekirse kargocuların cep kamerası takmaları lazım yoksa böyle bir durumda nasıl aklanacak 10 0 Yanıtla
  • Murat Kara: İnsanımız ne hale geldi yuhhh artık 8 0 Yanıtla

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