Kayıp Ali Süer 72 Saat Sonra Bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Ali Süer'den günlerdir haber alınamıyordu. Süer, 19 Haziran gecesi ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından cep telefonunu evde bırakarak evden ayrıldı.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, AKUT ve KUMDAK ekipleri de katıldı.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ORMANLIK ALANDA KALDI

Ekipler üç gün boyunca ormanlık alanlarda, gölet çevrelerinde ve kırsal bölgelerde arama yaptı. Yaklaşık 72 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Ali Süer ise gece saatlerinde kendi isteğiyle evine döndü.

İfadesinde, tartışmanın ardından dağlık ve ormanlık bölgeye gittiğini anlatan Süer, üç gün boyunca hiçbir şey yemediğini söyledi.

EKİPLERİN SESİNİ DUYMUŞ

Ali Süer, arama çalışmaları sırasında ekiplerin seslerini iki kez uzaktan duyduğunu ancak kendini belli etmediğini ifade etti. Süer'in bu süreyi ağırlıklı olarak Yarış Göleti ve Ekmekçi Mahallesi çevresinde geçirdiği öğrenildi.

Gece saat 01.30 sıralarında kendi imkanlarıyla evine dönen Süer için sağlık ekiplerine haber verildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bir miktar halsiz olduğu belirlenen Ali Süer, kontrol amaçlı Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ali Süer'in sağ salim evine dönmesi ailesi ve günlerdir arama çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından sevinçle karşılandı.