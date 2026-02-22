Kayıp Uğur Çalışkan Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Uğur Çalışkan Aranıyor

Kayıp Uğur Çalışkan Aranıyor
22.02.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 3 gündür kayıp olan Uğur Çalışkan, evinin penceresinden aşağı inerek kayboldu.

Hatay'da 3 gündür kayıp olan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ın yaşadığı evin penceresindeki sinekliği parçalayarak sırra kadem bastığı anlar kameraya yansıdı. Oğlundan 3 gündür haber alamayan baba Abdurrahman Çalışkan, ailecek üzüntülü olduklarını söyleyerek yetkililerden ve vatandaşlardan evladının bulunması için destek istedi.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce psikoloji rahatsızlığından dolayı bipolar bozukluğu tanısı konmuştu. Psikolojik rahatsızlığını atlatmak için ilaç kullanan Çalışkan, 3 gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresindeki sinekliği parçalayarak aşağı indi. Pencereden aşağı indikten sonra bir süre gezinen Çalışkan, pencereden binaya tekrardan çıkmaya çalıştı ama başaramadı. Anbean kameraya yansıyan görüntülerde; yaşadığı binaya girmeyi başaramayan Çalışkan, binaya giremeyince evinden uzaklaşarak sırra kadem bastı. Sabah uyandığında yeğenini odasında göremeyen dayısı Erdal Erbaş, binanın kamera kayıtlarını incelediğinde yeğeninin evden gittiği anları gördü ve durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Evladının kaybolmasıyla hayatı perişan olan baba Abdurrahman Çalışkan, ailecek üzüntülü olduklarını belirterek evladının bulunması için yetkililerden ve vatandaşlardan destek istedi.

"Annesi ve ben perişan haldeyiz, oğlum 3 gündür kayıptır"

Evladının 3 gündür kayıp olduğunu söyleyen baba Abdurrahman Çalışkan, üzüntü içerisinde olduklarını anlatarak "Oğlum Uğur Çalışkan, 27 yaşındaydı ve çok beyefendi birisiydi. Oğlum psikiyatri hastasıydı, 3 yıl önce psikoloji rahatsızlığı başladı. Ben burada değildim ama dayısı daha iyi anlatır. Benim yanımdayken hiçbir sıkıntısı yoktu ama şimdi annesi ve ben perişan haldeyiz, oğlum 3 gündür kayıptır. Annesi zaten hastaydı ve daha çok üzülüyor. Devletten bulunması için yardım istiyorum" dedi.

"Kameraya baktığımızda yeğenim pencereden inip karşı binaya geçmiş, tekrar binaya gelip binaya çıkmaya çalıştı ama çıkamamış"

Yeğeninin penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrıldığını ve 3 gündür aramalarına rağmen hiçbir iz bulamadıklarını söyleyen Erdal Erbaş, "Genç bir yeğenimdi, çok beyefendi biriydi ama biraz psikolojik rahatsızlığı var. Yeğenime ilacını kullanıyor musun dediğimde kullandım dedi. Memlekete gitmek istiyor musun dediğimde yok dedi ama birlikte gidersek tamamdır dedi. Sabah kalkıp gidecektik, sabah 9'da kalktığımızda o başka oda da kalıyordu. Ben odasına baktığımda yeğenim yoktu. Belki lavaboya gitti diye düşümdüm ama orada da değildi. Odasına baktığımda penceresi açıktı. Pencereye baktığımda sinekliği yırtılmıştı ve tereddütte kaldım. Sağa sola baktık ama bulamadık. Sonra bina sahibini arayıp kameralara baktık. Kameraya baktığımızda yeğenim pencereden inip karşı binaya geçmiş. Tekrar binaya gelip binaya çıkmaya çalıştı ama çıkamadı. Bu seferde karşı tarafa doğru gitmiş. Ondan sonra 2 gündür arıyordum ve bugün 3'üncü gündeyiz. 3 gündür hiçbir iz alamadık. Jandarmayı aradık ve kayıp ilanını verdim. Annesi, babası perişan oldu. Biz burada 3 gündür arıyoruz ve herkes perişandı. Benim yeğenim burada kayboldu. Benim gözümün önünde kayboldu gitti, perişanız. Yeğenimin acaba nereye gitti, düştü mü veya aç mı bilmiyoruz. Tabii ki hayati tehlikesinden korkuyoruz ve şu an çok endişeliyiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uğur Çalışkan, Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Uğur Çalışkan Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı

09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
08:58
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı
"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
08:38
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
07:44
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
07:29
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 10:07:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Uğur Çalışkan Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.