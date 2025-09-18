Kayseri'de Biricik Tekstil'in Kurucusu Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kayseri'de Biricik Tekstil'in Kurucusu Ölü Bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri\'de Biricik Tekstil\'in Kurucusu Ölü Bulundu
18.09.2025 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri\'de Biricik Tekstil\'in Kurucusu Ölü Bulundu
Haber Videosu

Ahmet Biricik, ofisinde hareketsiz halde bulundu, ölüm nedeni normal olarak kaydedildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Biricik Tekstil'in kurucusu iş insanı Ahmet Biricik, ofisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde bulunan Biricik Tekstil'in kurucusu iş insanı Ahmet Biricik (85), oğlu tarafından ofisinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Ahmet Biricik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

NORMAL ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan kontrollerde Ahmet Biricik'in ölümü şüpheli olarak görülmeyerek, normal ölüm olarak değerlendirildi. Biricik'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Adli Tıp, 3-sayfa, Ekonomi, kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Biricik Tekstil'in Kurucusu Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı
Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi
Baba Vanga’dan 2026 yılı için ürküten kehanetler Uzaylılarla temas için tarih verdi Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara’dan İsrail ile anlaşma sinyali Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali

08:04
Galatasaray taraftarını kızdıran Can Uzun: Benim golüm maçı açtı
Galatasaray taraftarını kızdıran Can Uzun: Benim golüm maçı açtı
07:57
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor! Maliye tebliği yayınlandı
07:37
Kassam Tugayları İsrail’e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
07:32
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik
07:18
Araç sahipleri dikkat Benzine 1 lira zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor
03:52
Park yeri kavgasında komşusunu silahla öldürdü, kızını yaraladı
Park yeri kavgasında komşusunu silahla öldürdü, kızını yaraladı
00:56
Okan Buruk: İlk yarıda 4-0 önde olabilirdik
Okan Buruk: İlk yarıda 4-0 önde olabilirdik
22:51
ABD’den ’Gazze’de acil ateşkes’ tasarısına bir kez daha veto
ABD'den 'Gazze'de acil ateşkes' tasarısına bir kez daha veto
22:27
Rusya’da 7.8 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
19:45
’Kemer sıkma’ protestoları Fransa’yı savaş alanına çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
'Kemer sıkma' protestoları Fransa'yı savaş alanına çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2025 08:31:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Biricik Tekstil'in Kurucusu Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.