Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hızlı tren şantiyesinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Bir göçük değil, kaya düşmesi sonucunda direkt kafasına isabet ediyor" dedi.

10.03.2025 16:02  Güncelleme: 17:10
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse mevkide 7 kişinin çalışma yaptığı hızlı tren şantiyesine kaya parçaları düştü.

Hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi: 1 ölü, 1 yaralı

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ YARALANDI

Çalışanlardan 5'i kaçarak olaydan yara almadan kurtulurken, kayaların isabet ettiği 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

Hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi: 1 ölü, 1 yaralı

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi: 1 ölü, 1 yaralı

VALİ ÇİÇEK: BİR GÖÇÜK DEĞİL, KAYA DÜŞMESİ

Olayla ilgili açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, "7 tane işçimizin vardiya çalışmasında aslında bir göçük değil, yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sırasında 5 tane işçimiz olayın olduğunu fark ederek kaçarken, maalesef bir vatandaşımız kafasına direkt çarpması sonucunda vefat ediyor. Diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Ayaklarında 2-3 tane kırık var ve kendisi hastaneye intikal etti. Dediğim gibi bir göçük değil, kaya düşmesi sonucunda direkt kafasına isabet ediyor. Oğlu da burada, yeğenleri de burada. Diğer 5 kardeşimiz çok şükür ki hiç yara almıyor. 1 arkadaşımız yaralı, ayaklarında kırıklar var. Maalesef bir vatandaşımızı da kaybettik.

Hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi: 1 ölü, 1 yaralı

"YARALI VATANDAŞIMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Yaralı vatandaşımızın hayati tehlikesinin şu an için olmadığını öngörüyoruz. Çünkü sadece ayaklarında 1-2 kırık olduğunu biliyoruz. Hastanede bir şey çıkmadığı sürece hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz. İçeride ekskavatör var. Makinenin çalıştığı sırada tam çalışmayı durdurduğu anda olmuş bildiğimiz kadarıyla. Başımız sağ olsun. Göçük altında insanların olduğu bilgisi üzerine AFAD anında intikal etti. Ancak geldiğimizde vatandaşın ilk anlattığı zaten 1 kişinin eks diğerinin de yaralı olduğu ve göçük altında kimsenin olmadığıydı. Başımız sağ olsun" dedi.

Hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi: 1 ölü, 1 yaralı
Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ERŞAN KUNERİ:
    kayseri akp de...haydi görev aşkıyla yanan savcılar soruşturma başlatın .bu olay istanbul yada cho li bir şehirde olsaydı hemen o görev aşkıyla yanıp tutuşan savcılar soruşturma baslatırdı ..haydi kayseriseki bu olay icin harekete geçin ... 0 1 Yanıtla
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