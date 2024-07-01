Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz - Son Dakika
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Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz

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Kayseri Melikgazi'de 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun yine Suriyeli bir kişi tarafından taciz edilmesi sonrası ilçede gerginlik artarken MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in konuyla ilgili ''Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir.'' sözleri dikkat çekti.

01.07.2024 00:02
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun, Suriyeli bir kişi tarafından tacizinin duyulması sonrasında çıkan olaylarda tacizci şahıs gözaltına alınırken çocuk da koruma altına alındı. İlçede yaşayanların araçları devirip iş yerlerini ateşe verdikleri olayla ilgili MHP'den ses getirecek bir açıklama geldi.

TACİZ EDERKEN YAKALANDI

İlçede bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası toplanan grup, şahsı almak için harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de Suriye uyruklu kişinin çocuğa tacizi sonrası MHP'den dikkat çeken çıkış

VALİLİK: GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Valiliği tarafından olay sonrası yapılan yazılı açıklamada şahsın gözaltına alındığı ve çocuğun da koruma altında olduğu belirtilerek "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.

Kayseri'de Suriye uyruklu kişinin çocuğa tacizi sonrası MHP'den dikkat çeken çıkış

MHP'Lİ ÖZDEMİR: ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİN SAĞLANMASI BEKLENTİMİZDİR

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Özdemir, " Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de Suriye uyruklu kişinin çocuğa tacizi sonrası MHP'den dikkat çeken çıkış
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir

Özdemir, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Kayseri'de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği'nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir."

Kayseri'de Suriye uyruklu kişinin çocuğa tacizi sonrası MHP'den dikkat çeken açıklama
Kayseri\'deki taciz olayının ardından MHP\'li Özdemir\'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz - Son Dakika

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    Yorumlar (20)

  • Onur Egemen: Suriyelilerin hepsimi suçlu? Almanya Türkleri gönderelim derse iyi olmuş mu diyecegiz? Biraz aklı selim hareket edelim 28 206 Yanıtla
    Ad Drsy: sapla samani karistirmaalmanyada 60 yıldaki türk sayısı 2.5 milyon Türkiye'de 6 yılda 10 milyonu geçti 157 3 Hilmi Kamil Güzel: Sen tambir safsın ve daha fazlası . Verdiğin örnek - kıyasın - bakış açın ... umarım birgün senin ve senin gibi düşünenlerin kapısını çalarlarlar . Bakalım ozamanda din/ vicdan tüccarı olacakmısınız 42 8 İsmail Kalpan: Ad Drsy Google ye sordum Almanya da ki turkle turkiyedeki suriyeli sayısı eşit sayılır 3 11 Mesko Aljovic: Selim kim ? 1 3 Gökmen Karaçay: böyle bı benzetme nasıl olur biz Almanya'ya mülteci sığınmacı olarak gitmedik saçma bı yorum 4 0
  • Oğuz Kuru: Çok doğru bir karar bu kadar misafirlik yeter 127 1 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Misafirliğin Kısa olanı nakbuldur denir ama bunlar ev sahibi gibi oldular 99 3 Yanıtla
    Selami Karagülle: Misafirliğin kısa olanı değil kısas ı olan yani karşılıklı olanı makbuldür o söz 5 0
  • Hakan Kan: Sözlerle eylemin uyuşması lazım sanki 86 4 Yanıtla
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