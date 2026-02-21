Kırıkhan\'da İftar Vaktinde Silahlı Saldırı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iftar vaktinde bir aileye karşı gerçekleşen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Cemile Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetmişti. Eşi Hüseyin Yıldırım da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kız evlatları Melike ise yaşam mücadelesi veriyor. .

Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan 40 yaşındaki Cemile Yıldırım ve ailesine iftar vaktinde konteynerde oldukları esnada silahlı saldırı gerçekleşti. M.D. isimli şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle Yıldırım ailesine düzenlenen silahlı saldırıda; anne Cemile Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirirken, 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti. Vefat eden çiftin evlatları Melike'nin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Baba Hüseyin Yıldırım'ın son sözlerinin ise iftar vaktinde konteynerde M.D. tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını söylediği olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, silahlı saldırı düzenlendikten sonra kaçan şüpheli M.D. isimli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürdürüyor. - HATAY