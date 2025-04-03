Kırmızı bültenle aranan 5 kişi Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan 5 kişi Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 kişi ise ulusal seviyede aranan 3 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bakan Yerlikaya, "Gürcistan'a kaçtılar, Türk polisinden kaçamadılar" dedi.

03.04.2025 10:10
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısların yakalanarak Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şahısların suç örgütü kurmak, fuhuş, uyuşturucu madde ticareti, çocuğun cinsel istismarı dahil çok sayıda suçtan arandığı bildirildi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Gürcistan'a Kaçtılar, Türk Polisinden Kaçamadılar! Kırmızı Bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile Ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik!

FUHUŞ, ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR, UYUŞTURUCU TİCARETİ GİBİ BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORLARDI

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; "Kardeşi Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etmek" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A. isimli şahıs, "Fuhuş, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs, "Yağma, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.B. isimli şahıs, "Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.T. isimli şahıs, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs, "Silahla Tehdit, Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma," suçlarından ulusal seviyede aranan R.U. isimli şahıs, "Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanma (4 kez), Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret" suçlarından ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıs ve "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkemize iadeleri sağlandı.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar! Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

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Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı bültenle aranan 5 kişi Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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