Körfez'de eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldüren koca ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Körfez'de eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldüren koca ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 çocuk annesi Binnur Gökmen'i, kızının düğününden iki gün önce bıçakla öldüren Ramazan Gökmen hakkında karar çıktı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, akli dengesinin yerinde olduğu raporlanan sanığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı. Duruşmada çiftin çocukları babalarından şikayetçi oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yatak odasında arkadaşına ait eşofman bulduğunu iddia ederek, kızının düğününe 2 gün kala eşini 8 bıçak darbesiyle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1. katında 31 Ekim 2025'te meydana gelen olayda, Ramazan Gökmen (48), 4 çocuğunun annesi Binnur Gökmen'i (43) bıçaklayarak öldürmüştü. Ardından zanlı, aynı bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkışmış, tedavisi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Talihsiz kadın, 2 Kasım 2025 pazar günü gerçekleşmesi planlanan kızı N.A.'nın düğününe sadece 2 gün kala hayattan koparıldı.

Binnur Gökmen'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame Ramazan Gökmen'in eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği ve en büyük kızları Nur A.'nın da evliliğine karşı çıktığı, bu sebeple eşiyle tartışmalar yaşadığı bilgisi aktarıldı.

ÇOCUKLAR BABALARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ramazan Gökmen hakkında "Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan açılan davanın ikinci celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Gökmen, taraf avukatları ve çiftin kızları katıldı. Mahkemeye gelen rapor okundu, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu ifade edildi. Çiftin çocukları, babalarından şikayetçi oldu.

Müşteki vekili Avukat Eray Akbal, olayın tasarlama olduğunu savunarak, "Aldatma hususunda söylemler gerçeği yansıtmadığı açıktır. 8 bıçak darbesi var, 5'i öldürücü niteliktedir. Boyun, kulak, göğüs gibi hayati bölgeler bıçaklanmıştır. Sanık barışma bahanesiyle eşini eve çağırıp öldürüyor. Yasal indirimden faydalanmadan cezalandırılmasın istiyoruz" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Sanık Ramazan Gökmen ise öldürme kastı olmadığını, iradesi dışında olayın gerçekleştiğini ifade etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

YATAK ODASINDA BULDUĞU EŞOFMANI ANLATTI

Ramazan Gökmen, ilk celsedeki savunmasında, kızıyla yaşanan sorunların ardından eşiyle arasının bozulduğunu, bir süre ayrı kaldıktan sonra barıştıklarını anlattı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini iddia eden Gökmen, "Kahveden tanıdığım arkadaşım G.T.'nin eşofmanını yatak odamda eşyalarımın arasında buldum. Ancak daha sonra baldızımı arayarak eşimle barışmak istediğimi söyledim. Eşim, tedavi olmam ve alkolü bırakmam şartı ile eve gelmeyi kabul etti. Alkolü bırakacağıma yönelik eşime söz verdim" demişti.

Ayrıca sanık, olay gününe ilişkin ise "Sabah çocukları okula götürdükten sonra eve geldi. Yattık, daha sonra rahmetli annemin fotoğrafının asılmış olan yerden indirildiğini fark ettim. Bu durumu sorduğumda; anneme hakkını helal etmeyeceğini, ona çileler çektirdiğini söyledi. Ben de 'Senin yaptıkların ne olacak, başkasının eşofmanı benim dolabımda çıktı' dedim ve tartıştık. Binnur bana, erkek olmadığımı, sevgilisinin olduğunu ve çocukların başkasından olduğunu söyledi. Tartıştık, sonrasını hatırlamıyorum, kendimi kaybettim. Kendimi ve eşimi nasıl yaralandığımı hatırlamıyorum. Eşimin öldüğünü polislerden öğrendim. Kardeşimi aradığımı hatırlamıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
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