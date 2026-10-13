Eşini arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan sanık 8 yıl 3 ay hapis aldı - Son Dakika
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Eşini arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan sanık 8 yıl 3 ay hapis aldı

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Eşini arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan sanık 8 yıl 3 ay hapis aldı
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İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 3 ay hapis verdi. Mahkeme, 'Çocuğa karşı kasten yaralama' ve 'Eşe karşı silahlı tehdit' suçlarından verilen cezada indirim uygulamadı.

İZMİR'de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma C.'yi (27) görüntülü arayıp, çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Şiyar Alpaslan'a (31), 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay, 'Eşe karşı silahlı tehdit' suçundan ise 6 yıl olmak üzere, indirimsiz toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma C., 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Alpaslan, 18 Kasım 2024'te o zamanki eşi Fatma C.'yi görüntülü arayıp, yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma C. emniyete gidip, şikayetçi oldu. Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken, Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı. Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Görülen duruşmada sanık tahliye edildi ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası yeniden tutuklandı.

BOŞANDILAR

İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi eylemin, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı. Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin, 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek, kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi.

Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının ardından İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmetti ve dosya, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çift, bu arada boşandı.

BAŞKA DAVADAN DA CEZA ALDI

16 Aralık 2025'te görülen davada, Şiyar Alpaslan'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatların itirazları üzerine dosya İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, Alpaslan'ın 'Silahla yaralamaya teşebbüs' suçunun mağduru çocuğun ve 'Silahlı tehdit' suçunun mağduru Fatma C.'nin can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına karar verip itirazın kabulüne hükmetti ve Şiyar Alpaslan yeniden tutuklandı.

Öte yandan, sanığın cezaevindeyken annesi Ş.K. ile yaptığı telefon görüşmesinde müşteki Fatma C.'ye yönelik 'Tehdit' suçu işlediği gerekçesiyle sanık ve annesi hakkında 'Tehdit' suçundan da İzmir 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Alpaslan bu davada 4 yıl 11 ay, annesi Ş.K. ise 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR ÇIKTI

İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen duruşmada Cumhuriyet savcısı, Alpaslan'ın 'Çocuğuna yönelik basit yaralama' ve 'Eşe karşı tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Alpaslan'ın yargılanmasına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ve avukatlar katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Alpaslan beraatini talep ederek, "Çocuklarımla beraber zorluklar çektik. Beni buraya sürükleyen Fatma oldu. Çocuklarıma hem anne hem baba oldum. Karşı taraf ne çektiğimi bilmeden konuşuyor. 2 yıldır çocuklarımı görmüyorum" dedi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanık Alpaslan'ı 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay, 'Eşe karşı silahlı tehdit suçundan' ise 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa indirim de uygulamadı.

Kaynak: DHA
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