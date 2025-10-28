İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
28.10.2025 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı
Haber Videosu

Konya'da sanayi sitesinde bulunan bir iş yerine gelen kişi, av tüfeği ile rastgele etrafa ateş açtı. Olayda iş yerinde ve komşu iş yerleri önünde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da av tüfeği ile bir iş yerinin önünde rastgele ateş açan kişi 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

AV TÜFEĞİ İLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı.

İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı

12 KİŞİ YARALANDI

Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, konya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir’deki 6.1’lik depremin ardından peş peşe açıklamalar Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar
Sadettin Saran’dan bahis soruşturması için açıklama: Bu çürümüşlük bitecek Sadettin Saran'dan bahis soruşturması için açıklama: Bu çürümüşlük bitecek
Osimhen’den art arda flaş paylaşımlar Osimhen'den art arda flaş paylaşımlar
Spor yorumcuları, Balıkesir’deki depreme canlı yayında yakalandı Spor yorumcuları, Balıkesir'deki depreme canlı yayında yakalandı
Sındırgı’daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı
Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı
Balıkesir’de okullar 1 gün süreyle tatil edildi Balıkesir'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi
İstanbul Finans Merkezi’nin tepesine yıldırım düştü İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü
6.1’lik deprem sırasında herkes kaçarken onlar okey oynamaya devam etti 6.1'lik deprem sırasında herkes kaçarken onlar okey oynamaya devam etti
569 yıllık camiye yıldırım düştü 569 yıllık camiye yıldırım düştü
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

19:38
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?
19:25
Skandal olay Küçücük çocukları nişanladılar
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar
19:21
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze’ye saldırı emri verdi
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi
19:01
Sudan’da iç savaş, soykırıma döndü Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler
17:39
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı
17:29
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı
17:28
Van Valiliği 29 Ekim’i Grup Yorum şarkısıyla kutladı
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı
16:34
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK’nın çelik yumruğu Altay tankı
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay tankı
15:51
Altın fiyatları için yeni tahmin
Altın fiyatları için yeni tahmin
15:45
Emniyet müdürü de bunu yaparsa Gözaltına alınıp tutuklandı
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
15:34
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2025 20:10:03. #7.11#
SON DAKİKA: İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.