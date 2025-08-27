Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldüğü saldırının perde arkası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldüğü saldırının perde arkası

Haberin Videosunu İzleyin
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldüğü saldırının perde arkası
27.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldüğü saldırının perde arkası
Haber Videosu

Konya'da Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu Servet'i silahla vurarak öldüren zanlı Hıdır A. ile Koçyiğit ailesi arasında geçmişe dayanan husumet ortaya çıktı. Polis soruşturmasına göre cinayetin nedeni, 2021 yılından bu yana süren hurda alım-satımı anlaşmazlığı. Taraflar arasında daha önce bıçaklı ve silahlı kavgaların yaşandığı, son saldırının da bu olaylarla ilgili olduğu tespit edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı, mısır tarlasında saklanırken polis tarafından yakalandı.

OTOMOBİLE BİNERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, geçtiğimiz pazartesi sabahı Karaaslan Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11), evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Baba olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan oğlu ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldüğü saldırının perde arkası

ZANLI MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Polis ekipleri saldırganın 60 yaşındaki Hıdır A. olduğunu belirledi. Şüpheli, Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan zanlı, "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" dedi.

Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldüğü saldırının perde arkası

CİNAYETİN NEDENİ: HURDA HUSUMETİ

Yapılan incelemelerde olayın, 2021 yılında hurda alım-satımı nedeniyle başlayan husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı. İki taraf arasında daha önce yaşanan kavgalar nedeniyle defalarca bıçaklı ve silahlı çatışmalar yaşandığı, son saldırının da bu düşmanlığın devamı olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Mehmet Koçyiğit, Yerel Haberler, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Polis, konya, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldüğü saldırının perde arkası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    ölenin tipi zaten normal değil, ne olacaktı şu testisi su yolunda kırılır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkari’de Askere Teşekkür Eden Köylüler Hakkari'de Askere Teşekkür Eden Köylüler
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
Lüks kruvaziyer gemisinde görenleri mest eden “Türk bayrağı“ görüntüsü Lüks kruvaziyer gemisinde görenleri mest eden "Türk bayrağı" görüntüsü
Alarmları kurun Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu
Galatasaray’dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha
Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı
Rol arkadaşından olay hareket Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın’a darbe üstüne darbe Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe
İki aile arasında “boşanma“ sebebiyle taşlı sopalı kavga: 4 yaralı İki aile arasında "boşanma" sebebiyle taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını açıkladı Ünlü şarkıcı Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını açıkladı

15:59
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
15:10
Casuslukla suçlanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
Casuslukla suçlanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
14:29
Netanyahu “1915 olayları soykırımdır“ dedi, Türkiye’nin tepkisi sert oldu
Netanyahu "1915 olayları soykırımdır" dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
14:11
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ’’Bilmeden kullandım’’ devri bitiyor
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ''Bilmeden kullandım'' devri bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2025 16:32:23. #7.12#
SON DAKİKA: Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldüğü saldırının perde arkası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.