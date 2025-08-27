Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldüğü saldırının perde arkası

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı, mısır tarlasında saklanırken polis tarafından yakalandı.

OTOMOBİLE BİNERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, geçtiğimiz pazartesi sabahı Karaaslan Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11), evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Baba olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan oğlu ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

ZANLI MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Polis ekipleri saldırganın 60 yaşındaki Hıdır A. olduğunu belirledi. Şüpheli, Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan zanlı, "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" dedi.

CİNAYETİN NEDENİ: HURDA HUSUMETİ

Yapılan incelemelerde olayın, 2021 yılında hurda alım-satımı nedeniyle başlayan husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı. İki taraf arasında daha önce yaşanan kavgalar nedeniyle defalarca bıçaklı ve silahlı çatışmalar yaşandığı, son saldırının da bu düşmanlığın devamı olduğu belirlendi.