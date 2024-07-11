Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi

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Konya'da polisin, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Piyon' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın ise ifadelerinin ardından sınır dışı edildi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL'ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.

FUHUŞ ŞEBEKESİNE "PİYON" OPERASYONU

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti. Çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Piyon' adını verdiği operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

1'i Kayseri'de olmak üzere daha önce belirlenen 34 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K.,U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın küpe ve bileklik ele geçirildi. Şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B tutuklandı, K.Ç., Ş.B. ve S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.