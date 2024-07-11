Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi - Son Dakika
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Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi

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Konya'da yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak fuhşa zorlayan ve geceliği 5 ila 6 bin TL'ye müşteri bulan şebekeye yönelik "Piyon" adı verilen operasyon düzenlendi. 3 ay süren takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın sınır dışı edildi.

11.07.2024 10:47  Güncelleme: 11:11
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Konya'da polisin, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Piyon' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın ise ifadelerinin ardından sınır dışı edildi.

Konya'da 'Piyon' Operasyonu: Fuhuş Şebekesi Çökertildi, 5 Kişi Tutuklandı

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL'ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.

Konya'da 'Piyon' Operasyonu: Fuhuş Şebekesi Çökertildi, 5 Kişi Tutuklandı

FUHUŞ ŞEBEKESİNE "PİYON" OPERASYONU

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti. Çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Piyon' adını verdiği operasyon düzenlendi.

Konya'da 'Piyon' Operasyonu: Fuhuş Şebekesi Çökertildi, 5 Kişi Tutuklandı

5 KİŞİ TUTUKLANDI

1'i Kayseri'de olmak üzere daha önce belirlenen 34 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K.,U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın küpe ve bileklik ele geçirildi. Şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B tutuklandı, K.Ç., Ş.B. ve S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Konya'da 'Piyon' Operasyonu: Fuhuş Şebekesi Çökertildi, 5 Kişi Tutuklandı
Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet burak: ulkeye her geliyim diyeni alirsan fuhuşada zorlarlar katilde yaparlar bir an once bu neyin politikasi ise uygulanmayi birakilmali 1 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas: İşçeler yakanlamdı mı zorla çalıştırılıyorum diyorlar çoğunluk kendi istegiyle gelip çalışanlar tabi zorla olanlarda var 0 0 Yanıtla
  • yusu omar: Kadınlar mağdur değil. o işi yapmak için buraya ülkemize geliyorlar. 0 0 Yanıtla

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