Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde sabah saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.
