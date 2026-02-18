Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu - Son Dakika
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
18.02.2026 10:54  Güncelleme: 11:13
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Haber Videosu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde anne, baba ve 8 aylık bebekleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde sabah saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı.

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

SOBADAN SIZAN GAZ BİR AİLEYİ YOK ETTİ

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu - Son Dakika

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ucuz ölümler ülkesi..... allah rahmet eylesin 1 1 Yanıtla
