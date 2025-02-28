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Küçükçekmece'de seçim çalışmaları sırasında yaşanan saldırıya ilişkin iddianamedeki detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları yaptığı esnadaki silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

İddianamede silahlı saldırıyı düzenleyen örgütün liderleri Bayram ve Feyzi Eminanç'ın 131 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Mahalli idareler seçim sürecinde 2024 yılında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın 10 Şubat 2024'te Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede silahlı saldırıyı düzenleyen örgütün liderleri olan Bayram ve Feyzi Eminanç'ın 73 yıl 8 aydan 131 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede saldırının belediye başkan adayı Aziz Yeniay ve koruma ekibindeki kolluk görevlilerine yönelik olarak yapıldığının net bir şekilde tespit edildiği aktarıldı.

Mahalli idareler seçim sürecinde 2024 yılında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın 10 Şubat 2024'te bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 304 sayfalık iddianamede 1 maktul, 37 müşteki ve 61 sanık yer aldı. Aziz Yeniay'a saldırıda kullanılan silah Dilan ve Engin Polat'ın iş yerinin kurşunlanması olayında da kullanıldığı iddanamede ye alırken, müştekiler arasında Polat çifti de yer aldı.

Saldırıyı düzenleyen suç örgütü iddianamede anlatıldı

Hazırlanan iddianamede silahlı saldırıyı düzenleyen Eminanç Kardeşler Suç Örgütü'nün Bayram Eminanç ve Feyzi Eminanç kardeşler tarafından kurulduğu ve yönetildiği, örgütün 2016-2017 yıllarında Kanarya Mahallesi içerisinde ve çevresinde küçük çaplı uyuşturucu ticareti ve hırsızlık yapmakta olan torbacı olarak tabir edilen şahıslardan oluşan çete olarak nitelenebilecek küçük çaplı bir suç grubu iken, 2018 yılı ve sonrasında etkisini artırarak çok hızlı bir şekilde büyüyerek faaliyet alanlarını genişlettiği belirtildi. Örgütün yaklaşık 100 üyesinin olduğu, silahlı ekiplerin gerçekleştirdikleri eylemler sonrasında doğrudan hücre evine gitmeyip uzun bir yolculuk sonrasında evlere girdikleri, polis takibi altında olmaları halinde kısa aralıklarla sık araç ve ikamet değiştirerek kaçış organizasyonu yaptıkları iddianamede aktarıldı. Eminanç Kardeşler örgütünün faaliyetleri ile elde ettikleri gelirlerinin artması ile sergiledikleri lüks yaşantıları, uyuşturucu maddeye olan sınırsız ulaşımları, bölgede yaşayan gelir seviyesi düşük ve uyuşturucu bağımlısı gençleri özendirdiği onları suç örgütü faaliyetlerine katılmaya ittiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede yer alan 15 eylemden ilki Aziz Yeniay'ın silahlı saldırıya uğraması olarak aktarıldı. Silahlı saldırıda yaralanan Ebru Güneş Dumlu ve Aziz Yeniay ile birlikte 8 diğer kişi, birinci eylemin müştekisi olarak iddianamede yer buldu.

Saldırı yapmak için 5 kişi gelmişler

İddianamede seçim sürecinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, 10 Şubat 2024 günü Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geldiği, toplantı esnasında dernek binası içerisinde ve önünde yaklaşık 150 kişilik bir kalabalığın oluştuğu, konuşmasını tamamlayan Yeniay'ın dernek binası dışına yöneldiği belirtildi. Bu esnada bir aracın camlarından ve sunroof bölümünden çıkan şahısların araç içerisinden keleş olarak tabir edilen tam otomatik silah ve 4 adet tabanca ile dernek binası önünü yaylım ateşine tuttukları iddianamede kaydedildi. Uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokak üzerinde yürümekte olan sivil vatandaş Ebru Güneş Dumlu'nun baş ve omuz kısmına isabet ettiği de iddianamede açıklandı. İddianamede aracın 5-6 saniye süren saldırı sonrasında hızla olay yerinden uzaklaşarak gözden kaybolduğu ve saldırı yapılan araçta sanıklar Yasin Kaya, Mazlum Doğan ve Barış Önal ile suça sürüklenen çocuklar Çağrı S. ve Serhat T.'nin bulunduğu belirtildi.

"Bu saldırı bana ve benim seçim ekibime yönelik olarak yapılmıştır"

İddianamede beyanına yer verilen müşteki Aziz Yeniay, "Ben AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayıyım. Olay günü Kanarya Mahallesi'nde bir camide namaz kıldıktan sonra daha önce yapılan ve ilçe tarafından programa alınan davete icap ederek Mardin Midyat Narlıca Köyü Yardımlaşma Derneği isimli derneğe gittik. Konuşmamı bitirdikten sonra dışarıdan seri halde silah atışları gelmeye başladı. Biz bulunduğumuz noktadan derneğin iç tarafındaki güvenli bölgeye gittik. Saldırı sona erdikten sonra 5-6 dakika sonra ismini hatırlamadığım dernek başkanı çok rahat bir şekilde dışarıya çıktı etrafı kontrol etti 10-15 saniye sonra içeriye girdi bize rahat bir tavırla 'merak etmeyin bu basit adi bir olay bize yönelik değil' şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak biz bu açıklamaya itibar etmedik, 'emniyet güvenlik tedbirleri almadan kesinlikle dışarı çıkmayalım' diyerek orada kaldım ve ekibimden kimse dışarıya çıkmadı emniyet tedbirlerinin alındığını kolluk birimlerinden teyit ettikten sonra dışarıya çıktık. Saldırının doğrudan bana yapıldığı kanaatine ulaştım. Bu saldırı bana ve benim seçim ekibime yönelik olarak yapılmıştır. Büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü düşünüyorum" şeklinde beyanda bulundu.

"Çok pişmanım, olayın vahametini yeni anlıyorum"

Saldırının düzenlendiği aracın içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuk Çağrı S. ise ifadesinde, "Olay günü saat 16.00 sıralarında Barış Önal beni aradı. Polat A.'yı derneğin önünde gördüğünü söyledi. Benim de Polat A. ile husumetim vardır. Yaklaşık 4-5 ay önce kardeşi ile kavga etmiştim. Onlar da etrafta beni vuracaklarını söylemişler. Barış Önal beni aradığı zaman Polat A.'yı gördüğünü söylemişti ancak ateş etmeye gideceğimizi söylememişti. Beni aradıktan sonra araba ile aldılar. Araç içerisinde sağ ön koltukta Mazlum Doğan, şoför koltuğunda Yasin Kaya, sağ arkada Serhat T., ortada ben, sol arkada da Barış Önal vardı. Ben araca bindiğimde Mazlum Doğan'ın önünde bir adet uzun namlulu silah olduğunu gördüm. Ben yanlarına geldiğimde bu silah zaten temin edilmişti ayrıca Serhat T.'nin araçtayken başında bir bere ve üzerinde çelik yelek vardı. Barış Önal yanında 2 tane silah vardı. Silahlardan birisini benim kucağıma attı 'bu silahı sen kullanacaksın' dedi. Olay yerine geldiğimizde Mazlum Doğan sunrooftan çıkarak uzun namlulu silahı ile ateş etmeye başladı. Barış Önal da sol camdan ateş etmeye başladı. Serhat T. da sağ camdan aracın tavanına çıkmak suretiyle ateş etmeye başladı. Bize ateş edin talimatını Barış Önal verdi. Ben uzun namlulu silahın sesinden korkarak şoka girdim. Ellerimi başımın arasına aldım. Sunrooftan havaya doğru 2 el ateş ettim. Ben oradaki kalabalığa, polislere, kafasından vurulmak suretiyle ağır yaralanan kadına, seçim heyetine veya belediye başkan adayına ateş etmedim. Olay dolayısıyla kimseden para almadım. Benim eylemden önceden haberim olmadığım için nasıl planlanıp ne tür toplantı yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Söylediğim gibi araçtayken saldırı talimatını Barış Önal verdi. Çok pişmanım. Olayın vahametini yeni anlıyorum" şeklinde savunma yaptı.

Saldırının düzenlendiği aracın içerisinde bulunan sanık Mazlum Doğan ise ifadesinde "Ben olay günü eşim ile tartıştığım için erken saatlerde başlayarak uyuşturucu madde kullandım. Yine olay günü saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Serhat T. ve Barış Önal ile karşılaştık. Bu şahıslar bana Tayfur U. ve Polat A. isimli şahısların taksi durağının sokağında olduğunu söylediler. Beni de bu şahıslar ile husumetim olduğundan dolayı çağırdılar. Yaklaşık 2 buçuk ay evvel Tayfur U. ve kimlik bilgilerinin bilmediğim bir çocuk beni dövmüşlerdi. Husumetim bundandır. Arabayı Barış kullanıyordu. Ön sağ koltukta Serhat T. oturuyordu. Arabayla bir süre turladıktan sonra yine yakınlarda bir yerde Çağrı S. ve Yasin Kaya isimli şahısları da aldılar. Bir süre sonra ben silah sesiyle kendime geldim. Serhat'ın elinde uzun namlulu bir silah gördüm bu sebeple aracın sunroofundan çıkıp ateş açan şahsın Serhat olduğunu söyleyebilirim. Araçtaki diğer şahısların hepsinin elinde de silah vardı. Sonra hep beraber Şahintepeye gittik. Burada tartıştık. Barış bulunduğumuz yere birisini çağırdı. Serdest C. markasını hatırlamadığım siyah renkli bir otomobille bizi alarak Bahçelievler ilçesinde adresini bilmediğim bir ikamete getirdi. Bu ikamette Barış ile beraber 3 gün kaldık. Kamera görüntülerindeki kalabalığa ateş açan şahıs ben değilim" dedi.

"Olayın heyecanıyla kalabalığa doğru ateş açtım"

Saldırının düzenlendiği aracın içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuk Serhat T. ise, "Plakaları sökülmüş bir araca bindik. Mazlum bize ateş edin diye bir talimat vermedi. Ancak o ateş edince bizde ateş etmeye başladık. Olayın heyecanıyla kendimi aracın tavanına doğru itip camdan çıkmak suretiyle kalabalığa doğru ateş açtım. Araçların arkasında saklanan insanlara, sokağa ve derneğe sürekli bir şekilde ateş eden kişi Mazlum Doğan'dır. Olaydan sonra Başakşehir'de bulunan bir çiftliğe gittik" ifadelerini kullandı.

İddianamede saldırı eyleminin belediye başkan adayı Aziz Yeniay ve koruma ekibindeki kolluk görevlilerine yönelik olarak yapıldığının net bir şekilde tespit edildiği aktarıldı.

"Aziz Yeniay'a saldırıda kullanılan silah Dilan ve Engin Polat'ın iş yerinin kurşunlanması olayında da kullanılmış"

Aziz Yeniay'a saldırı düzenlenmek istenirken kullanılan keleş model silahın, 10 Ekim 2023 Ataşehir'de bulunan Dilan Polat ve Engin Polat isimli şahıslara ait "Dilan Poliklinik" isimli iş yerine uzun namlulu silahla yapılan saldırıda da kullanıldığı iddianamede ifade edildi. Polikliniğe saldırı eylemini gerçekleştiren şüphelilerden Murat Avcı ve Emircan Kardan'ın Eminanç Kardeşler Suç Örgütü'nün üyeleri oldukları da iddianamede belirtildi. Silahın bu eylem dışında Eminanç Kardeşler Suç Örgütü tarafından gerçekleştirilen 3 farklı eylemde daha kullanıldığının tespiti iddianamede aktarıldı.

Örgütün liderleri olan Bayram ve Fevzi Eminanç ile örgütün Türkiye temsilcisi Ömerhan Çeken'in Aziz Yeniay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırı eylemine ilişkin 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Bayram ve Fevzi Eminanç'ın 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 5 kişiye yönelik 65 yıldan 100 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların 'mala zarar verme' suçundan 5 kişiye yönelik 1 yıl 8 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıklar için 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Saldırı eyleminin yapıldığı aracın içerisinde bulunan Mazlum Doğan'ın ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar, 'tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 kişiye yönelik toplamda 65 yıldan 100 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 5 kişiye yönelik 1 yıl 8 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Doğan için "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede 57 diğer sanık için ise örgüt faaliyetleri kapsamında işledikleri suçlardan farklı oranlarda hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde sanıkları yargılanmalarına başlanacak.