Kuşadası'nda kadın, araca çarpmış numarası yaparak yere yattı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kadın, araca çarpmış numarası yaparak yere yattı

Kuşadası\'nda kadın, araca çarpmış numarası yaparak yere yattı

Kuşadası'nda bir kadın, bir erkekle tartıştıktan sonra karayoluna çıkarak seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Ancak çevredeki insanlar bu numarayı yutmayınca kadın ayağa kalktı.

30.05.2024 10:28
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir erkekle tartışıyor gibi yapan genç kadın, karayoluna çıkarak seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Hareketsiz şekilde yatan kadının numarasını çevredekiler yutmayınca ayağa kalktı.
Cep telefonuna kaydedilen olay, Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Objektiflere yansıyan görüntülere göre, ayağında ayakkabı bile olmayan bir kadın bir erkekle yol kenarında tartışıyor. Bir süre sonra kadın dikkatlice karayoluna koşarak akan trafikte bir otomobile yaklaşıp kendisine çarpmış gibi yere atıp, yol kenarına kadar yuvarlandı. Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor. Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda kadın, araca çarpmış numarası yaparak yere yattı - Son Dakika

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