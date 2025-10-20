Labubu Çılgınlığı Hırsızlığa Dönüşünce

İstanbul Başakşehir'de bir AVM içerisindeki züccaciye dükkanına giren 2'si yetişkin 1 çocuk, satın aldıkları 'Labubu' oyuncağın ardından aynı üründen iki tane daha çalarak dükkandan ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tüm dünyada hızla yayılan 'Labubu' oyuncağı çılgınlığı hırsızlığa dönüştü. İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde iddiaya göre, 2 yetişkin ve yanlarında bulunan 1 çocuk, züccaciye ürünleri satan bir dükkana geldi.

MONTLARININ ALTINA GİZLEDİLER

Kasaya yönelip popüler hale gelen 'Labubu' oyuncaklarından birini satın alan grup, o sırada kasiyerin ilgisinden faydalanarak raftaki diğer iki oyuncağı montlarının altına gizleyip dükkandan çıktı.

İş yeri sahibi Barış Gündoğdu, olayın ardından durumu fark edip güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadının raftan aldığı oyuncakları montunun altına koyduğu ve fark ettirmeden dışarı çıktığı görüldü.

"POPÜLER OLMASI BELKİ CEZBETMİŞ OLABİLİR"

Gündoğdu, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Başakşehir'de esnafım, bijuteri işi yapıyoruz. Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında dükkanımıza 2 yetişkin 1 çocuk geldi. Meşhur Labubu oyuncağını almak için kasaya yöneldiler. Kasada arkadaşımız onlarla ilgilenirken hanımefendi oyuncakları montunun altına koyarak çaldı. Şikayetçi olduk, bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Oyuncağın son zamanlarda popüler olması belki cezbetmiş olabilir ama tekrarı yaşansın istemiyoruz. Önemli olan parası değil" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.