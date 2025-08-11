Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti - Son Dakika
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti

Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
11.08.2025 15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Amerika Birleşik Devletleri'nde, bisikletli Charles Johnson'a çarparak kaçan Joseph Tillman, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alkollü ve uyuşturucu etkisi altında direksiyon başına geçtiğini kabul eden Tillman, kazadan sonra kaçmış ve suçunu itiraf etmişti. Mahkeme sırasında, hayatını kaybeden Charles'ın eşi Regina Johnson, gözyaşları içinde Tillman'ı affetti ve ona sarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Georgia eyaletinde yaşanan olayda, bisikletiyle yolculuk yapan Charles Johnson'a çarpıp kaçan Joseph Tillman, mahkemede 20 yıl hapis cezası aldı. Johnson, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak bir hafta sonra hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Tillman, alkollü ve etkisindeyken direksiyon başına geçtiğini, ayrıca tehlikeli uyuşturucu kullandığını kabul etti. Kaza sonrası kaçan Tillman, suçunu itiraf etti ve mahkemede pişmanlığını dile getirdi.

Mahkeme sırasında, hayatını kaybeden Charles'ın eşi Regina Johnson, gözyaşları içinde katile sarıldı ve onu affettiğini söyledi. Bu sıra dışı an, mahkeme salonundakileri derinden etkiledi. Regina, sarılmasının sebebini "Tanrı'nın ona sevgi göstermesini istediği için" olarak açıkladı.

Mahkeme hakimi bile böyle bir sahneye daha önce tanık olmadığını belirtti. Regina, "Joseph'in geçmişinde iyileşmesi gereken şeyler var, hepimizin olduğu gibi. Ona şefkat göstermek istedim," dedi.

Tillman, mahkemede "Hatalarımı telafi etmek için uzun bir yola girdim, iyileşmek için çabalıyorum. Yaşattığım acı için huzur hakkım olmadığını biliyorum," ifadelerini kullandı. Avukatı da Tillman'ın hayatını olumlu yönde değiştirdiğini söyledi.

Charles Johnson, yaşadığı toplumda sevilen, yardımsever bir insandı. 50 yıllık eşi Regina, iki oğlu, bir kızı ve beş torununu geride bıraktı. Ailesi ve sevenleri onun anısını yaşatmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zafer El:
    dostu demekki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
