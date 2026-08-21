Müteahhit kendi yaptığı binayı "Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak - Son Dakika
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Müteahhit kendi yaptığı binayı "Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak

Müteahhit kendi yaptığı binayı "Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak
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Malatya'da 105 dairelik inşaatta düşük kaliteli beton kullanıldığını tespit eden firma yetkilileri projeyi durdurup yıkım kararı aldırdı. Şantiye sorumlusu eline aldığı balyozla kolonların un ufak olduğunu gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeşilyurt ilçesinde Keleşoğlu firması tarafından yapımına başlanan 105 dairelik apartman inşaatında firmanın kendi kontrolü sırasında beton kalitesindeki yetersizlik ortaya çıkarıldı.

KAROT TESTLERİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

İddiaya göre inşaatın temel ve kolon aşamalarının ardından Yapı Denetim firması ve İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından alınan karot numuneleri test edildi. Proje gereği C37 standartlarında olması gereken beton kalitesinin analizler sonucunda C19, hatta bazı noktalarda C13 ve C14 seviyelerine kadar düştüğü belgelendi.

Müteahhit kendi yaptığı binayı

"BALYOZU VURDUĞUMUZ YER TOZ DUMAN OLUYOR"

Hem hak sahibi hem de Keleşoğlu firmasının şantiye sorumlusu olan Mustafa Erdoğan, durumu fark eder etmez inşaatı durdurduklarını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurarak kendi projeleri için yıkım kararı çıkarttıklarını söyledi. Balyozla taşıyıcı kolonlara vurarak betonun dayanıklılığını test eden Erdoğan, "Normalde kırıcıların bile günlerce zorlandığı C37 kalitesinde bir beton olması gerekiyordu. Ancak balyozla vurduğumuz an ana kirişler ve taşıyıcı kolonlar toz duman oluyor. İçindeki çimentodan ve malzemeden çalındığı apaçık ortada. Müteahhit firmamız bu vebali taşımamak için bilinçli olarak kendi inşaatını şikayet etti ve bu şekilde devam edemem diyerek yıkım sürecini başlattı" dedi

Müteahhit kendi yaptığı binayı

İNŞAAT SORUMLUSUNDAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA TEPKİ

İnşaat sorumlusu Mustafa Erdoğan, kendi ellerindeki karot testlerinde beton kalitesi C13-C19 aralığında çıkarken bilirkişi raporunda C67 olarak belirtilmesine tepki göstererek, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yıkım ruhsatı düzenlenen binadaki yıkım işleminin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve alınan ek karot numunelerinin laboratuvar sonuçları çıkana kadar geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Müteahhit kendi yaptığı binayı

"105 DAİREDE EN AZ 210 CAN YAŞAYACAK"

Deprem acısının halen taze olduğu kentte yetkililere çağrıda bulunan Erdoğan, "Burada 105 daire var, en az 210 insan yaşayacak. Birileri para kazanacak diye insan canı hiçe sayılamaz. Bu ülkede bir daha canların gitmesini istemiyoruz. Devlet büyüklerimizin ve ilgili makamların bu adli süreci hızlandırarak konuyu bir an önce çözüme kavuşturmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Müteahhit kendi yaptığı binayı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Malatya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müteahhit kendi yaptığı binayı 'Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak - Son Dakika

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