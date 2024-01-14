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Maltepe'de atık toplama merkezinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Maltepe'de atık toplama merkezinde erkek cesedi bulundu

Maltepe'de bulunan bir atık toplama merkezinde, 15 yaşında yabancı uyruklu bir şahsa ait erkek cesedi bulundu. Vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine olay ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe\'de atık toplama merkezinde erkek cesedi bulundu
14.01.2024 - 09:22,
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Maltepe'de atık toplama merkezindeki buzdolabında 15 yaşında yabancı uyruklu şahsa ait erkek cesedi bulundu. Olay, kötü koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sırlarında Maltepe Füsun Sokak üzerindeki atık toplama merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce öldürülüp buzdolabına konulmuş bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından işyerinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, buzdolabının içinde bulunan kişinin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli genç olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Maltepe, Olaylar, Adli Tıp, Polisiye, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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