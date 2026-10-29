Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik - Son Dakika
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Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

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Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik
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Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, ev sahibi Kerim Aydilek’in şöminede benzinle odun yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında köy evi kullanılamaz hale geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Aydilek, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın sırasında korkan yavru köpek ağaçların arasına saklanırken, horoz da ağaçtan inmedi. Mahalle muhtarı ise bölgeye acilen itfaiye istasyonu kurulması çağrısında bulundu.

Manavgat’ta kagir olarak adlandırılan köy evinde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Ocak yakmak isterken yangına neden olduğu belirlenen ev sahibi yaralandı.

İTFAİYEYE ORMAN EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ

Yangın, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi’nde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Taşağıl Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

Evin çatısının ve iç kısımlarının büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı, ev kullanılamaz hale geldi.

BENZİNLE ODUN YAKMAK İSTERKEN YANGIN ÇIKTI

Yangının, ev sahibi Kerim Aydilek’in evin ocaklık (şömine) kısmında benzinle odun yakmaya çalıştığı sırada bir anda alev alması ve odadaki eşyalara sıçraması sonucu çıktığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Aydilek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

KÖPEK SAKLANDI, HOROZ AĞAÇTAN İNMEDİ

Yangın sırasında evin bahçesinde zincirle bağlı olan yavru köpek, korkuyla kulübesinin yanındaki ağaçların arasına girdi ve uzun süre çıkamadı. Küçük köpek, sahibinin gelmesinin ardından saklandığı yerden çıktı. Yangın korkusuyla ağaca çıkan horozun ise yangın söndürülmesine rağmen ağaçtan inmediği görüldü.

Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

MUHTARDAN İTFAİYE İSTASYONU ÇAĞRISI

Yangın söndürme çalışmalarını takip eden Taşağıl Mahalle Muhtarı Ali Aksoy, “Mahallemizin geniş yüzölçümü, orman alanlarının çok geniş olmasının yanında yeni Antalya-Konya yolunun da mahallemizden geçmesi, sık sık kazaların yaşanması artık mahallemizde itfaiye istasyonu kurulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Mahallemize acilen itfaiye istasyonu kurulmalıdır” dedi.

Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaManavgatİtfaiyeTaşağılAntalyaGüncelYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Bazen 3. Dünya ülkesiyiz diye yazıyorum ve bana kızıyorlar. Alın size yurdum insanı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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