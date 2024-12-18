İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada - Son Dakika
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İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada

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Bayrampaşa'da iki arkadaşın mangal yaparken telin kopması sonucu 10 metreden beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

18.12.2024 12:56  Güncelleme: 14:06
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otobüs otoparkında iddiaya göre; Uğur Bolat ve Halil Doğan, Ferhatpaşa Caddesi üzerinde tellerle çevrili alanda mangal yaktı.

İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada

MANGAL YAPARKEN 10 METREDEN YERE DÜŞTÜLER

Alkollü oldukları öne sürülen iki arkadaş yaslandıkları tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek aşağı düştü. Doğan ve Bolat, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada
Hayatını kaybeden Uğur Bolat

İKİ ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Uğur Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Halil Doğan ise tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşların cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırılırken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada
Hayatını kaybeden Halil Doğan

FECİ ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki arkadaşın feci ölümü güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iki kişinin 10 metre yükseklikten yere düştüğü anlar yer aldı.

İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İki arkadaşın mangal yaparken 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlar kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Veysi Karaman:
    çok üzüldüm Allah rahmet eylesin 10 0 Yanıtla
  • Önder null:
    ne sehit ne gazi pisi pisne gitti niyazi 3 5 Yanıtla
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