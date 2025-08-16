Manisa'da Genç Kız Katledildi - Son Dakika
Manisa'da Genç Kız Katledildi

Manisa\'da Genç Kız Katledildi
16.08.2025 18:54
16 yaşındaki Hatice Fırtına'nın katili akrabası Fatih Fırtına, bıçaklayarak öldürdü.

Manisa'da sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı.

16 YAŞINDAKİ KIZINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Salihli ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında işten Kurtuluş Mahallesi'ndeki eve dönen baba Selçuk Fırtına, 16 yaşındaki kızı Hatice Fırtına'yı yerde hareketsiz şekilde kanlar içinde buldu. Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Fırtına'nın birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

KATİLİ AKRABASI ÇIKTI

Acı olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, ailenin akrabası olan Fatih Fırtına olduğunu belirledi.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden polis, şüpheli Fatih Fırtına'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

EVE HIRSIZLIK AMACIYLA GİRMİŞ

Fatih Fırtına'nın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, şüphelinin ilk ifadesinde, eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiğini, evde Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, bıçaklayıp kaçtığını söylediği iddia edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Fırtına, Salihli, manisa, Hukuk, Fatih, Suç, Son Dakika

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
