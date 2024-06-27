Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Akgedik ve Osmancalı mahallelerinde çıkan orman yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evindeki pazar arabasıyla hayvanlara ve görevlilere su taşıyan bir vatandaş da gönüllü olarak yardımcı oldu.

27.06.2024 11:36  Güncelleme: 11:38
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Akgedik ve Osmancalı da ormanlık alanda yangın meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğünün müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Akgedik TOKİ'de yaşayan Filiz Ardoğmuş isimli vatandaş, evindeki pazar arabası ile yangındaki hayvanlara ve görevlilere gönüllü olarak su taşıdı.

Yunusemre'nin Akgedik ile Osmancalı mahallelerinde orman yangını meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye aracı ve Kent Estetiği tankeri ile Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Yunusemre İlçemizde aynı anda iki tane orman yangını başladı. Birisi Osmancalı'da diğeri ise Akgedik'de iki tarafa da hızlıca ulaştık. Her iki taraftaki yangını da şu an itibari ile söndürmüş bulunmaktayız. Akgedik'de ki yangın TOKİ'lerde ki apartmanlara yaklaşmıştı araçlarımızı yangın ve binaların arasına konumlandırdık, yangını söndürdük. Toplamda iki orman yangınında 12 aracımız ve Kent Estetiği tankerlerimizde var. Ekiplerimiz canla başla çalışarak yangınları kısa sürede söndürdü ve şuan herhangi bir can kaybı yok" dedi.

"Pazar arabasının içine 5 litre su doldurdum geldim"

Akgedik TOKİ'de yaşayan Filiz Ardoğmuş evindeki Pazar arabası ile yangındaki hayvanlara ve görevlilere gönüllü olarak su taşıdı. Olayı nasıl yaşadığını anlatan Ardoğmuş, "Ben evimde oturuyordum helikopter seslerini duydum haberlere baktım yangın olduğunu duydum. O anda heyecanda arabaya binmek aklıma gelmedi yakında diye. Pazar arabasının içine beş litre su doldurdum. Evde bulduğum yoğur kaselerini, tabakları kestim yangında belki kaplumbağalar, hayvanlar yanmasın yanarsa ne yapabilirim diye onlar için koştum sadece kaplumbağalar değil diğer hayvanlar içinde koştum. Sağ olsun İtfaiye Daire Başkanımız çok iyi karşıladı beni. Gelme sebebimi söyledim çok zor bir durumda geldim, hiç önemli değil. İnşallah bir tane bile hayvan kurtarabilirsem çok mutlu olacağım" dedi.

Hayvanlara elinden geldiğince yardım etmeye çalışan Ardoğmuş bu konuda da Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'e, "Ferdi başkanıma seslenmek istiyorum, sokak hayvanlarına o sakaktaki canlara ne kadar hizmet edeceğini ve sevdiğini de bildiğim için sesimi duymasını istiyorum. Kendisine inanıyorum, yapıyor yapacak da, başaracağını da biliyorum. Beni gönüllü hayvan sever olarak belediyede görevlendirirse çok sevinirim. Herhangi bir beklendim yok sadece o hayvanlara yardım etmek istiyorum. Sizleri çok seviyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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