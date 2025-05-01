Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, "Çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

01.05.2025 11:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Programda işçilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Sizlerle birlikte tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

"İŞÇİ VE İŞVERENLERE HAYIRLI VE BEREKETLİ KAZANÇLAR NİYAZ EDİYORUM"

Ülkenin büyümesi, milletin güçlenmesi ve Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen ve fedakârca çalışan herkese şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçi ve işverenlerimizin her birine Rabbimden helal, hayırlı ve bereketli kazançlar niyaz ediyor, Mevla emeklerini zayi etmesin diyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeğin inançta, tarihte ve kültürde büyük bir kutsiyeti olduğuna dikkat çekerek, "Milletçe bu günlere gelmemizde emek vermenin, zayi etmemenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz medeniyetimizi örnek bir iş ahlakıyla süslemiş anlayışın mirasçılarıyız. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

"İŞÇİ VE İŞVERENİN REFAHINI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını alabildiği ve güçsüzün güçlüye ezdirilmediği bir tarih anlayışına sahip olunduğunu belirterek, "Emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını aldığı, güçsüzün güçlüye ezdirilmediği tarihimiz işte bu hakikatin ışığında şekillenmiştir. Bu yüksek bilince sahip çıkmak, emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu anlayışla son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik. Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

"ANA MUHALEFETİN İPTAL ETTİRDİĞİ İKRAMİYEYİ GERİ GETİRDİK"

Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş çaplı reformlar yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kesimler için fırsat eşitliğini önceleyen yenilikleri devreye aldıklarını, emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetlerini yalnızca sözleriyle değil, son dönemde hız verdikleri çalışmalarıyla da açıkça ortaya koyduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü yaparak resmi tatil ilan ettiklerini ifade etti. Erdoğan, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun revize edilerek toplu sözleşme sisteminin daha kuşatıcı hale getirildiğini, kamu görevlilerinin de toplu sözleşme hakkından yararlanmalarının sağlandığını belirtti. Daha önce türlü zorluklarla boğuşan sendikaların kuruluş şartlarının kolaylaştırıldığını, sendikal güvencelerin güçlendirildiğini ve grev hakkının rasyonel bir zemine oturtulduğunu aktaran Erdoğan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe konulmasıyla çalışma şartlarının ve alınacak tedbirlerin azami şekilde iyileştirildiğini kaydetti. Belediyelerde çalışan taşeron işçiler ile sözleşmeli personele kadro imkanı tanındığını, ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirilen toplu sözleşme ikramiyesinin daha güçlü şekilde geri getirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca kamuda başörtüsü yasağının kaldırıldığını, bu uygulamanın ülke adına bir utanç vesikası olduğunu söyledi. Cuma ve hac izinleri dahil olmak üzere kamu çalışanlarının ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünün açıldığını belirten Erdoğan, bu yıl yüzde 30 zam yapılan asgari ücretten gelir vergisinin kaldırıldığını ve işverenlere yönelik asgari ücret desteğinin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

"TÜRKİYE YÜZYILI EMEK VE ALIN TERİNİN YÜZYILI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar sayamayacak kadar çok sayıda proje, hizmet ve yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, bundan sonra da aynı azim, istek ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, işçi ve işverenlerle, çiftçi ve üreticilerle, sendikalar ve tüm çalışanlarla birlikte Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacaklarını söyledi. Türkiye Yüzyılı'nın emeğin ve alın terinin yüzyılı olması için her türlü gayreti göstereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. Erdoğan, konuşmasını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tekrar tebrik ederek tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çeşitli sektörlerde görev yapan işçiler katıldı. Program sonrası katılımcılar da söz alarak görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (66)

  • Batıkan Gültekin:
    Bu konuşan Recep arkadaşlar. Recep başka biri Tayyip başka biri Erdoğan başka biri. 230 4 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    senin dünyan yalan 228 3 Yanıtla
  • Hasan ÖZTÜRK-GaziAnteP:
    peki nerede refah.. hiç mi hiç denilen gibi değil?? 213 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    içimizden gectin askeri ücret kira ödemıyor 209 2 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    İyiki varsın Reis???????? 15 193 Yanıtla
    Gencay Ozcetin:
    yalaka çip == 0 0
  • Kaan Yıldız:
    ağam eğlenir bizle ?? 204 1 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    heryerde polis var nasil bayram 171 2 Yanıtla
  • Şevki yakut Yakut:
    işçi çok iyi keyif yapıyor ver Allahım ver 155 1 Yanıtla
  • subutay baybars:
    Çok yordun reis maaş bağlama oranları düşürdün cenabu yarın mahşer gününde Allahın huzuruna hepimiz çıkacağız ve amel defteri açıldığında Cenabu kim hak yemiş kim yememiş ortaya çıkacak 141 2 Yanıtla
    Paravan Hesap:
    Vallahi kardeşim Firavun'un döneminde yaşayan insanlar bile kıyameti istemediler. Biz Tayyip Erdoğan ve AKP yüzünden her saniye Allah'a dua ediyoruz ki Rabbim bir an önce kıyametin kopar diye . Gece uyurken bile sağa sola dönerken Rabbim daha Kıyamet kopmayacak mı diye yalvarıyoruz???????????? 0 0
  • 205622:
    siz sadece yandaşlara calisiyorsunuz 125 0 Yanıtla
  • veysel küçükkaya:
    Adamlar o kadar çok yalan söylüyorki artık kendileri bile yalanı doğruyu ayırt edemez olmuş 106 0 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    yorum yapmaya bile değmez 99 0 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    önce 60 yaşına gelmiş emeklinin refahını yükselt 86 1 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    22000 TL refah. 84 0 Yanıtla
  • kaya1985:
    umarım işçilere iyi bir zam yaparsiniz 77 6 Yanıtla
  • Hakan as :
    Ciddi misin :) 80 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    bu çok doğru önceleri SSK ödenmiyor hakkını alamayıp işten çıkartmalar çok çok oluyordu bu bitti Allah razı olsun 3 75 Yanıtla
    Ömer Özen:
    doğru önceden devlete ödenmiyordu şimdi isciye cok şükür bitti dimi 0 0
  • servet esen:
    hırsız ve yalancı 71 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    14 600 emekli 22000 bin işçi en düşük memur 45 000 bin ev kirası 20 bin burada ezilen kimler 70 0 Yanıtla
  • 2973.Ayşe:
    Lütfen işçi bayramı demeyin. 1 Mayıs Memur bayramı olmalı. Her şeyden de memurlar yararlanıyor. Gerçekten anlam veremiyorum. 54 5 Yanıtla
  • HAKAN GENCER:
    Hangi ülkenin başbakanı bu arkadaşlar bizde oraya gidelim 53 0 Yanıtla
  • Mert demir:
    Memurları ihya ettin işçiyi yerin dibine soktun. Bu mu en iyisini yaptım deme seklin 41 6 Yanıtla
  • netlog321:
    ondan mı,1 mayısa yasaklarla girdin..refah yerlerde,boş konuşuyor 44 0 Yanıtla
  • Aslan :
    İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalışmışlar. yarı yarıya başardınız. işverenler hep kazandı. işçinin sırtından kazandı ama hakkını vermedi. vergi borçları bile defalarca silindi. zengin daha zengin fakir daha fakir oldu. 39 0 Yanıtla
  • Fırat bilim:
    Sen onu boşver bizim engelli emeklileri ne olacak onu konuş engelli arkadaşları kimse emekli yapmıyor 35 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Recep bırak bu yalanları 35 0 Yanıtla
  • İsa öz:
    Vergide adalet nerede? Nisan ayında 3. vergi basamağı olan %27 vergi ödüyorum neden? 31 0 Yanıtla
  • niyaziergisi:
    refah seviyemiz o kadar yükseldiki atmosferi geçti muhtemelen marsa kadar gider. 30 0 Yanıtla
  • 205622:
    siz sadece kendi cebinizi yandaşları düşünürsünüz gerisi sizden değildir neyi dusunuyon 28 0 Yanıtla
  • hakanturkoglu1735:
    işçi bayramında işçi çalışıyor memur tatil yapıyor işçi olan onlar mı? ev kiraları almış başını gitmiş siz koskocaman devlet adamısınız bu işe isterseniz el atarsınız lakin düşünen kim ? emekli isyan eder bu kadar parayla nasıl geçilecek diye yine oy verirler size herkes her haltı yer Allah’ın arkasına sıhınır elbet o sandık önümüze gelecek bakalım o zaman ne yapacaksınız enflasyon bu şekilde düzelmez maaş zam ev kirasına markete giyime mazota vergilere 3 katı zam bu iş bu şekilde çözülmez fiyatları sabit tutacaksınız adam 25 yıllık eve istiyor 20 bin tl kira 1 yıllık olan eve istiyor 20 bin tl kira markette bir ürün 5 tl diğer markette 10 tl sizler Türkiye cumhuriyeti devletini yönetiyorsunuz devletimizin önünde kimse duramaz imkanınız var kesip atacaksınız oy için aman işveren üzülmesin aman işçi üzülmesin aman iş adamları üzülmesin derseniz hiç birseyin önüne geçemezsiniz Devlet baki hükümet geçicidir bunu hiçbir zaman unutmayın saygılarla !!! 19 0 Yanıtla
  • 123123As:
    reissssss maaşım kiraya ve çocuklarimin masrafına gittti . hani refah icindeyizzzz yaaa hani Avrupa bizi kıskanıyor yaaa hani sen dünya liderisin yaaa teşekkürler . sayende çocuklarımı görmeden 2. bı işte calisiyorum . günde 15 saat çalışıyorum. Allah senden razı olsun padişahımmmm 19 0 Yanıtla
  • ss890066:
    raaakkkkkkk 18 1 Yanıtla
  • n5685244:
    artık icrata bağlayan asgari ücret 22 bin ev kiraları 20 bin 18 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    ere loo 17 0 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Dedi veeeee ben manda yoğurdu, medine hurması , ejder meyvesi almaya gidiyorum. Ama önce bir cebime bakayım param varmı. Aaaaaaaaaaaa yok eee sizin dediğiniz gibi ben refah içinde yaşamıyorum ki dedim. Rüyadan uyandım. 16 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    buradaki yorumlara baktim da cidden ortalama bi hafizaya sahip her insan, ya da arsivlere bakan her insan icin uzucu bir sey.. a dedigine b, b dedigie z, z dedigine yeniden a diyebiliyor.. siyaset boyle degil, bizde boyle ama bu hal normal ve olagan algilanmamali. Anadoluda derler ya koca koca adamlar, yasini basini almislar icin" hic yakismiyor" boylesi durum an ve cikara gore konusmak.. 13 1 Yanıtla
  • mahmut:
    İşçilerin seni alkışladıklarını görmedim ... 14 0 Yanıtla
  • Murat Aydoğdu:
    kesinlikle harika çalıştılar..,..askari ücret 22100 tl açlık sınırı 26000 tl...işçinin ve emeklinin herzaman yanında..... 12 0 Yanıtla
  • 082912aB:
    Allahıma kafa buluyor bu adam. 11 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    YALANCI HIRSIZ VARRRRRR 8 0 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Sayın Cumhurbaşkanım ben 13 yaşında çalışma hayatına başlayıp Çıraklık sigortası yapılmamıza rağmen çıraklık sigortamızın emekliliğe sayılmaması bizim için çok büyük bir kayıp çocuk işçiye karşısınız ama çocuk işçinin hakkını vermiyorsunuz bugün ise çalışan İşçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorsunuz Ben 1996 yılında çocuk bir işçiydim ve 13 yaşındaydım hakkımızın verilmesini sizden istirham ediyoruz 6 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    adam dönme dolap gibi 7 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yahu senin mi kafan güzel benimi kafam güzel anlayamadım arkadaş yahu ülkede sayende bereket kalmadı ki sayın reis 6 0 Yanıtla
  • 205622:
    parmağımda ki yuzugumdem başka mal varlığım olura bilinki calmisim diyen zat konuşmuş baş çalan hırsızlar çalarken değil paylaşırken kavga eder 5 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    Sen kimsin ki işçi kelimesini ağzına alabiliyorsun, zenginlerin patronu RTE 5 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    doğru TÜİK’e verdiğiniz talimatlarla veya TÜİK’in size yaranmak için açıkladığı enflasyon verileri ile bordrolu maaş alan işçi, memur, emekli geçinemez sadece ev kirası ödeyecek hatta bazı kesimler ev kira ücretinin altında maaş almaya başladı sayenizde işveren derken sadece kendi cenahınızda yer alan sayılı şirketleri ultra lüx ihale zengini yaptınız kasadaki gelirin tamamı bunlara gittiği gideceği için bordrolu maaş alanlar açlık sınırı altında maaş alıyor yani söylemimizle uyguladığınız gerçekleşen politika farklı bunu vatandaş hissediyor yaşıyor bu yüzden bizler vatandaş olarak yalan rğzgarı masal dinlemek yerine yapamadığınızı ekonomik politikaların size yanlış aktarıldığını bunun sonucunda bordrolu maaş alanların ezildiğini söyleseniz bunu düzeltmek için çaba sarfedip gerçeği söyleseniz vatandaş olarak daha iyi olur gözümüzdeki yerin düşmezdi 5 0 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Resmen yalan söylüyo, inananın.... 5 0 Yanıtla
  • Şehribanu A:
    ne kadar güzel yaa, bu sebeple bugün işe 2 saat yürüdüm ve yine yağmurda 2 saat yürüyerek eve döneceğim. 4 0 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz:
    Yav he he benim babam he sensin 3 0 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Refah dediği buysa vay bu milletin haline. emekçi aç geziyor, açlık sefaletle boğuşuyor. yazıktır günahtır bu nasıl refah? bu ülkede anca petrol zengini arabın refahı yükselir. 2 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    yine aynı terane 2 0 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Biz halk olarak senden umudu kestik de sen karınla çocuklarla bu dünyanı ve öbür tarafını Garanti almaya devam et biz fakir geldik fakir gideceğiz çalmadık çırpmadık 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Evet bayağı çalışıyorsun,asgari ücretliyide emekliyde açlık sınırını altında yaşamaya mahkum etmeyi başardın... 1 0 Yanıtla
  • Necdet null:
    AĞAM BİZİMLE EYLENİYİİ 0 0 Yanıtla
  • p2004b2004.:
    ...asla güvenmiyorum 0 0 Yanıtla
  • ferhat bakşi:
    Ben niye rahat değilim. Neden çalışıyorum bu rahatlık sadece memura mı var 0 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    komedi filmi izleyince gülmüyorum. ama bunların dedikleri daha komik geliyor 0 0 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    sayende herkez en dibe vurdu 0 0 Yanıtla
  • Resul Doğan:
    İşci öbür dünya ya gönderdiniz başınız sağ olsun, son dileğin ne olsun diye Bi sorsalar eski günler derdim, yaşanacağını bırakmadınız işcnin daha refah ta bahsediyorlar, çalışıyoruz ama açız çocuklarımıza ekmek götürecek para bulamıyoruz artık yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
  • 6490203:
    bende şu anda işteyim çalışıyorum sayın cımhurbaşkanım saygılarımla 0 0 Yanıtla
  • Faruk aydoğan:
    bayramların adını değişsin devlet. memura tatil bayramı yazsın . işçi bayramında işçi çalışır memura izin 0 0 Yanıtla
  • 32321216034i:
    Mart ta olacak sözleşme Mayıs ayı geldi imzalanmadı 0 0 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Ülkede işveren mi kaldı. Milletin fabrikalarına çöküp sattın. Ayakta durmaya çalışanlar da haraca bağladın Kayyum atayarak. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık - Son Dakika
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