Manisa\'daki Yeşim Akbaş cinayetinde ikinci duruşma yapıldı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanlarında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili tutuklu sanık komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın yargılanmasına Salihli Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı bilirkişi raporunun incelenmesi amacıyla 12 Temmuz'a erteledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili tutuklu sanık komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Davanın ikinci duruşmasında dinlenen tanıkların ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Yeşim'in ölümüne neden olan merminin açısı itibariyle silahla ilgili olarak dışarıdan bir müdahale olup olmadığına bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 12 Temmuz tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Demirci ilçesindeki polis lojmanında geçen yıl 14 Nisan'da, saat 08.00 sıralarında silah sesinin duyulmasının ardından, sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Yeşim Akbaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldız, sevk edildiği hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine 19 Nisan'da İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Doğan Can Yıldız, tutuklandı.

"İntihar hayatın olağan akışına aykırı"

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, mermi çekirdeğinin Yeşim Akbaş'ın sağ temporoparietal bölgesinden girip sol temporal bölgeden vücudu terk ederek tavana çarptığı hususu dikkate alındığında; kovanın olay yerinde ne amaçla bulunduğu belli olmayan, evin tabanından da bağımsız yaklaşık 20 santim uzunluğundaki 3 santim enindeki beyaz bir mermer blok üzerinde yan yatmış şekilde, çekirdeğin de hemen bloğa bitişik vaziyette bulunmasının böyle bir pozisyonda intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Çekirdeğin sekme yönü de incelendiğinde, o pozisyonda bulunma ihtimalinin olmadığına da iddianamede yer verildi. Ayrıca Akbaş'ın sağlak olduğu ve merminin sağ taraftan girdiği hususu nazara alındığında her iki elinden atış artığı çıkmasının mümkün olmadığı belirtildi.

"Elindeki kan izleri kolonya ile silinmiş"

İddianamede; daha önceki ifadesinde yüzündeki yaralanmayı sevdiği kedinin yaptığı ve vücudundaki izlerin görev yaptığı sırada yakaladığı suçlu ile boğuşurken olduğunu ileri süren Doğan Can Yıldız'ın, olaydan sonra hemen üzerini değiştirdiği, elinde ve tırnak aralarında bulunan kanı silmek için kolonya kullandığı vurgulandı. Yeşim Akbaş'ın sol el tırnak aralarındaki doku örneklerinin Yıldız'ın doku örneği ile örtüştüğüne de dikkat çekildi. Yıldız'ın olaydan hemen sonra üzerinde gördükleri şortta ve görmedikleri ikinci bir şortta atış artığının tespit edilmesinin de hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu kaydedildi. Yıldız'ın, görevinde kullandığı beylik tabancasıyla Akbaş'ı, başına tek el ateş ederek öldürüp, 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarını işlediğine yönelik yeterli delil oluşturduğu belirtildi.

'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmanın sürdüğü duruşma sonrası Akbaş ailesinin avukatları ve Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş açıklamalarda bulundu.

"Tek sorumlu Yeşim'miş gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor"

Akbaş ailesinin avukatlarından olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği temsilcilerinden İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Barış Özbay, "Öldürülen Yeşim Akbaş'ın dosyası ile ilgili olarak bugün Salihli Adliyesi'ndeydik. Dosya ile ilgili olarak bugün dinlenen tanıklar vardı. Geçen duruşmadan kaynaklı olarak dosyada beklediğimiz bilirkişi raporu söz konusu. İlgili raporda Yeşim'in silahın girdiği merminin açısı itibariyle dışarıda müdahale olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu raporun dönüşünü bekliyoruz. Tutukluluğun devamı yönünde karar verildi. Ancak sürecin yönetimi anlamında sanık tarafından olayı tek sorumlusu ve faili Yeşim'miş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Biz bu algıya yönelik mücadele ediyoruz. Yeşim ve Yeşim gibi pek çok öldürülen kadınlarımız için bu anlamda buradayız. Bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Akbaş ailesinin diğer avukatı Büşra Yıldız ise, tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Yıldız "Cinayete ilişkin duruşmada bugünkü değerlendirmelerin özellikle tanık beyanları doğrultusunda bir değerlendirme yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda bilirkişi raporu bekleniyor. Sadece şüphelinin cinayeti işlediğine dair bir değerlendirme yapılmakla birlikte olay yerindeki diğer sürecin göz önüne alınmadığı kanaatindeyiz. Söz konusu olay sonrası cinayet alanında bir çok kusur olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle diğer kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma, delillerin karartılması gibi suçlardan suç duyurusunda bulunulması için bir talebimiz oldu. Bu talebimizin mahkemeye heyeti tarafından değerlendirilmesini talep ettik. Sadece şüphelinin değil olayda ihmali bulunan herkesin cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız"

"Benim kızım hayat dolu hayata ve yaşama sımsıkı bağlı birisiydi" diyen Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş "Kızımın hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü. Şuanda hayatta olmayan ve yöneltilen sorulara cevap veremeyecek olan kızıma ısrarla 'Psikolojisi bozuktu kendisini vurdu" diyor. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Öte yandan sanık komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın ise tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi. - MANİSA