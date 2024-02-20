Batuhan A'nın kayıp mürettebatı için SAS komandoları devreye girdi - Son Dakika
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Batuhan A'nın kayıp mürettebatı için SAS komandoları devreye girdi

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Toplam 30 dalgıç ve 571 personel havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Soruşturma kapsamında mürettebatın telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi.

20.02.2024 11:42  Güncelleme: 14:11
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Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan Batuhan A. isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Çalışmalara 4 Sualtı Savunma (SAS) komandolarından oluşan dalgıçlarda katılarak destek vermeye başladı. Çalışmalara destek veren dalgıç sayısı 30'a çıktı.

Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı

Denizin dibine batan bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 3 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Batuhan A. gemisindeki aramalar, 6. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 571 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.

Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı

SAS KOMANDOLARI DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç destek veriyor.

Toplam 30 dalgıç bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Karacebey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 13 balıkçı teknesi kendilerine verilen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

TCG Akın gemisi ise kıyıdan yaklaşık 5.5 mil açıklıkta faaliyet yürüttüğü öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler sahil kesimlerinde yaya olarak arama çalışmaları yapıyor.

Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı

KAYIP MÜRETTEBATIN HTS KAYITLARI İSTENDİ

Öte yandan, 4 savcının yürüttüğü soruşturmada GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının son telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendiği öğrenildi.

Batuhan A\'nın kayıp mürettebatı için SAS komandoları devreye girdi
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batuhan A'nın kayıp mürettebatı için SAS komandoları devreye girdi - Son Dakika

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