Marmaris'te dövmecilerin kavgası kanlı bitti, saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Marmaris'te dövmecilerin kavgası kanlı bitti, saldırı anı kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dövme dükkanını basıp pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İki dövme salonu sahibinin aralarında husumet bulunduğu iddia edilen olayda, saldırganın rastgele ateş açması sonucu bir kişi karnından, diğer kişi ise bacağından vuruldu.

06.06.2024 01:25
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Marmaris'te dövmecilerin kavgası kanlı bitti, saldırı anı kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dövme dükkanını basıp pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi üzerinde 4 Haziran günü meydana gelen pompalı tüfekle dükkan basma olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre gece saat 01.40 sıralarında M.G. isimli şahıs, rakip oldukları öğrenilen aynı caddedeki bir başka dövmeci dükkanını bastı. Pompalı tüfekle dükkanı basan M.G.'nin rastgele ateş açması sonucu, dükkanda bulunan E.D. karnından, A.D. ise sağ bacağından vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.G. ise yaklaşık 1 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Şüpheli M.G. gözaltına alınırken, sağ bacağından vurulan A.D.'nin tedavisinin devam ettiği, karnından vurulan E.D.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Nöbetçi savcı talimatı ile gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İki ay önce de kavga etmişler

Müşteri sebebiyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki dövme salonu sahibinin yaklaşık 2 ay önce de kavga ettiği ve olay günü de yeniden kavga ettikleri öğrenilirken, kavga sonrasında M.G.'nin elindeki pompalı tüfekle dükkanı bastığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde M.G.'nin elindeki silahla dükkana girer girmez rastgele ateş açtığı ve o esnada E.D.'nin üzerine koşarak engellemeye çalıştığı ve karnından vurulduğu yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te dövmecilerin kavgası kanlı bitti, saldırı anı kamerada - Son Dakika

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