5 yıldızlı otelde korkutan yangın, 15 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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5 yıldızlı otelde korkutan yangın, 15 kişi hastaneye kaldırıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde başlayan yangın kısa sürede her yeri sardı.Otelde konaklayan 685 kişi tedbir amaçlı tahliye edilirken dumandan etkilenen 15 kişi hastanelere kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

04.04.2025 10:04
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Muğla'da Marmaris- İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Club Marmaris Palace Otel'de saat 05.00 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; otelin kazan dairesinden yoğun duman çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Servis'e ihbar edince bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin dolu olması yangının üst katlara sıçraması durumu nedeniyle yangın bölgesine orman yangını söndürme ekipleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı söndürme ekipleri de sevk edildi.

5 yıldızlı otelde korkutan yangın, 15 kişi hastaneye kaldırıldı

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında otelde konaklayan 685 kişinin tamamı tahliye edildi, dumandan etkilenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

5 yıldızlı otelde korkutan yangın, 15 kişi hastaneye kaldırıldı

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede bölgeye gelen söndürme ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Otelde büyük çapta hasar olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

5 yıldızlı otelde korkutan yangın, 15 kişi hastaneye kaldırıldı

685 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yangına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesinde faaliyet gösteren Grand Yazıcı Club Marmaris Palace (5 yıldızlı) Otelde 04.04.2025 (Cuma) – 05.00 sularında yangın çıkmıştır. Yangının, otelin kazan dairesinde başlamış olduğu bilgisi verilmiştir. Görevlinin uyarısı ile yetkililere bildirilmesinden sonra bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınmıştır. Yangın sırasında otelde konaklayan 685 kişi tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 15 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Yangının çıkış yerinin ana bina olmadığı, odalarda herhangi bir sorun yaşanmadığı, sadece dumandan etkilenildiği bilgisi edinilmiştir. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatılarak araştırılmaktadır. Yapılan görüşmede büyük çapta hasar olmadığı öğrenilmiştir. Hasar tespit çalışmaları Otel yönetimince devam etmektedir."

5 yıldızlı otelde korkutan yangın, 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 5 yıldızlı otelde korkutan yangın, 15 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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