Mehmet Ali Erbil'e Yasadışı Bahis Soruşturması - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'e Yasadışı Bahis Soruşturması

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Mehmet Ali Erbil, yasadışı bahis reklamı ve teşvik iddialarıyla 3 yıla kadar hapisle yargılanacak.

21.11.2024 10:00
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Yasadışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, söz konusu videolarda giydiği tişört için "Tişörtün üzerinde geçen ifadelerin bahis reklamı olduğunu anlamadım" dediği belirtilen Erbil'in özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği, ayrıca bu durumu sıradanlaştırarak topluma zarar verdiği kaydedildi.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında düzenlenen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Mehmet Ali Erbil ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşıladığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Ali Erbil'in Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı bahis ve kumar mahiyetinde olan siteler, uygulamalar üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik edici nitelikte videolarda yer aldığı anlatıldı. İddianamede, kamuoyuna mal olmuş, toplumun her kesimince bilinen birisi olarak şüpheli Erbil'in bir videoda kendi söylemine göre 'emekli maaşı tutarında' para kazanıldığını belirttiği gibi sözlerle özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği kaydedildi.

" Anı olarak çekilen bir videoydu, yayınlanması adına çekilmemiştim"

Şüpheli Erbil'in Savcılıkta verdiği ifadesine de yer verilen iddianamede, Barış isimli ortak arkadaşlarının Serdar Ortaç ile kendisini Malta'da bir otel açılışına davet ettiğini belirterek, "Stand-up şov tarzında bir stüdyo hazırlamışlardı. Oraya bizi davet ettiler, orada çekim yapmaya çalıştılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı. Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim, buna karşı çıktım. Söz konusu yayınlarda 'kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım' şeklinde ifadelerim vardır. Bu videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi bir ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim. Biz bu muhabbeti gır gır ortamında gerçekleştirmiştik ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalışmışlar. Tişört üzerinde geçen ifadelerin bahis reklamı olduğunu anlamadım, bunun farkında olmadan söz konusu video da yer aldım. O tip sitelerde ben hayatım boyunca herhangi bir bahis ya da kumar oynamadım. Ben orada misafirdim. Misafir olmam sebebiyle bozmadım. Anı olarak çekilen bir videoydu, yayınlanması adına çekilmemiştim" dedi.

Videoların herhangi bir tehdit ya da zorlama içeren ortamda çekilmediği aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Ali Erbil'in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği nazara alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesi beklenemeyeceği, Malta'ya gidip ağırlandığı dikkate alındığında bunun dahi menfaat kapsamında kaldığı aktarıldı. Ayrıca videoda, ortamın tehdit ve zorlamadan tamamen uzak vaziyette tamamen güvenli olduğu, herhangi bir tehdit ya da zorlama içeren bir ortamın olmadığı, kaldı ki iddianın doğru kabul edilmesi ihtimalinde bile bulunduğu ülkenin kolluk kuvvetlerine dahi gerek olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'ni arayarak durumu anlatıp yardım isteme imkanı varken bunun yapılmadığı, öte yandan yurda giriş yapmasından savunmasının alındığı tarihe kadar herhangi bir adli müracaatının da bulunmadığı kaydedildi.

Durumu sıradanlaştırarak topluma zarar verdiği belirtildi

İddianamede ayrıca toplum tarafından bilinen, tanınan, filmleri, dizileri, televizyon programları ile toplumun her kesimine hitap eden şüpheli Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplumda bu durumu olağan ve sıradan hale getirdiği, bu şekilde de topluma zarar verdiği vurgulandı.

3 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Henüz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmeyen iddianameye yönelik mahkemenin incelemesi sürüyor.

Mehmet Ali Erbil\'e Yasadışı Bahis Soruşturması
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mehmet Ali Erbil'e Yasadışı Bahis Soruşturması - Son Dakika

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