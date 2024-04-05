Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika
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Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın ihbarını değerlendiren ekipler evde anne ve oğlunun yanmış cesedini buldu. Araştırmalarına devam eden ekipler, evden yaklaşık 4 kilometre mesafede bir aracın daha yandığını belirledi. Araçta küle dönen cesedin ise babaya ait olduğu tahmin ediliyor.

05.04.2024 10:05  Güncelleme: 10:44
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Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve çocuğu evde, baba ise araçta yanarak ölmüş halde bulundu.

EVDEN DUMANLAR ÇIKTIĞINI GÖRDÜLER

Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi'nde sabaha karşı bir evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede Nurgül Kaya (35) ile oğlu Emrullah Kaya'nın (10) yanmış halde cesedi bulundu.

Mersin'de bir anne ve oğlu evde, baba ise arabada yanarak ölmüş halde bulundu

ARACIN İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Araştırmalarına devam eden ekipler, evden yaklaşık 4 kilometre mesafede bir aracın daha yandığını belirledi. Araç içerisinde yapılan incelemede ise tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan cesedin, baba Neşet Kaya'ya ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Mersin'de bir anne ve oğlu evde, baba ise arabada yanarak ölmüş halde bulundu

"BİR KİŞİ ARABADA YANMIŞ, KÜL OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Öte yandan, bölge sakinlerinden Okan Aydın, olayı duyar duymaz bölgeye geldiğini belirterek, "Aracın içerisinde bir vatandaş yanmış. Bir de yukarıdaki evde iki kişinin yandığını söylüyorlar. Ekipler gelince biz de vatandaşlık görevi olarak nedir ne değildir diyerek geldik. Ekipler şu an uğraşıyor. Bir kişi arabada şu an yanmış, kül olduğu söyleniyor. İki kişinin de evinde yandığı söyleniyor" dedi.

Mersin'de bir anne ve oğlu evde, baba ise arabada yanarak ölmüş halde bulundu

OLAY YERİNDE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Bu arada, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, cesetlerin otopsi için hastane morguna kaldırılacağı ifade edildi.

Mersin'de bir anne ve oğlu evde, baba ise arabada yanarak ölmüş halde bulundu
Mersin\'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Onur Dursun: Şaibeli 32 3 Yanıtla
  • Gaddar Yorumcu: Esrarengiz bir olay olmuş. Adam evi yakıp sonrada kaçarken Allahta onumu yaktı yoksa kaderin bir senaryosumu. Allah rahmet eylesin 13 10 Yanıtla

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