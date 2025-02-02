Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Koçak ve Karakurt'un yurt dışına kaçırılmasına yardım ettikleri kişinin Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kaçış organizasyonuna ait görüntüler de servis edildi.
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2.02.2025 11:30:04. #1.13#
SON DAKİKA: Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı - Son Dakika
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