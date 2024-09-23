Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım - Son Dakika
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Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

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Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın cenaze törenine katılan 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk, sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Arolat'ın ölümünün incelenmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Sahne öncesi evinde serum takviyesi almış. Bu kalp krizini tetiklemiş olabilir. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda." dedi.

23.09.2024 09:50
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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, cuma akşamı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Arolat için dün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Arolat'ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk'ün sanatçıyla ilgili iddiası kafaları karıştırdı.

"SAĞLIK HİZMETİ ALTINDA NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN ŞEYLER"

Cenaze töreninde Gazete Magazin'e konuşan Kaan Öztürk, "Metin çok sporunda sağlığında bir adam değildi ama o gün mekana geldiğinde bu tarz bir takviye aldığını söylemiş. Eve gelip serum takan insanlar var. O gün kendini iyi hissetmediğini söyleyerek bu işlemi yaptırdığını ve sonrasında da kendisini iyi hissettiğini söyledi. Bence bunun kesinlikle araştırılması lazım. Aşıdan sonra kalp problemlerimiz çok arttı. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda. Bir insan şarkı söyleyebilecek kadar iyiyken birden yere düşüp kalp krizi geçirmesi ne kadar olasılık bilmiyorum. Masaj da yapıldı ama buna rağmen geri dönmedi. Demek ki çok ciddi bir problem yaşadı" ifadelerini kullandı.

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

DEMET SAĞIROĞLU: REJİM YAPIYORMUŞ, KALBİ DAYANMADI

Metin Arolat'ın ölüm haberinin ardından hastaneye giden sanatçı Demet Sağıroğlu ise yaptığı açıklamada "Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi" demişti.

İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

KADIKÖY'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat (52) için dün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, oyuncu Barış Kılıç, Bekir Aksoy, Nilgün Belgün, Onur Büyüktopçu, modacı Hakan Akkaya, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti. Arolat'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi İzmir'e gönderildi. Metin Arolat'ın cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
Metin Arolat\'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk\'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım

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Son Dakika 3.Sayfa Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ercan Karatas:
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