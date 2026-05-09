Avcılar\'da metrobüsün motoru alev aldı, yolcular tahliye edildi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

DURAĞA YANAŞTIĞI SIRADA YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 16.30 sıralarında İBB Sosyal Tesisleri-Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanlar nedeniyle yolcular araçtan tahliye edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, araçta soğutma çalışması yapıldı.

SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksamalar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından arızalanan metrobüs, İETT’ye ait çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Seferlerin daha sonra normale döndüğü öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Metrobüsten yoğun dumanların yükseldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları ise havadan görüntülendi.