Avcılar'da metrobüsün motoru alev aldı, yolcular tahliye edildi
Avcılar'da metrobüsün motoru alev aldı, yolcular tahliye edildi

Avcılar\'da metrobüsün motoru alev aldı, yolcular tahliye edildi
09.05.2026 17:15
Avcılar\'da metrobüsün motoru alev aldı, yolcular tahliye edildi
Son günlerde sık sık yaşanan metrobüs arızaları ve yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul’un Avcılar ilçesinden Bahçelievler istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolcular tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

DURAĞA YANAŞTIĞI SIRADA YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 16.30 sıralarında İBB Sosyal Tesisleri-Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanlar nedeniyle yolcular araçtan tahliye edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, araçta soğutma çalışması yapıldı.

SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksamalar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından arızalanan metrobüs, İETT’ye ait çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Seferlerin daha sonra normale döndüğü öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Metrobüsten yoğun dumanların yükseldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:50:32.
