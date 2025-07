Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi

Eskişehir'de Afyonkarahisar yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık'a babasının kabristanını ziyarete gelen İsmail Karagöz'ün dikkatini bir mezardaki farklılık çekti.

KEFENE BENZER BİR BEZ PARÇASI GÖRDÜ

Bir mezarın yanında eşelenmiş toprağın arasında kefene benzer bir bez parçası gören ve insan cesedi olduğundan şüphelenen Karagöz, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan görevliler, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

GERÇEK JANDARMA İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri detaylı inceleme yaptı. Bezi açan jandarma, tüylü bir hayvan ölüsü ile karşılaştı. Yapılan detaylı çalışmalarda beze sarılan cansız bedenin bir köpeğe ait olduğu belirlendi. Kazılan toprakta ise bir not bulundu. İngilizce yazılan notta ölen köpekle alakalı 9 yaşında ölen hayvana özlem içeren cümleler yer aldığı öğrenildi.

KİMİN NEDEN GÖMDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Jandarma ekipleri, aile kabristanının sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Öte yandan olay yerine gelen veterinerler, ölen köpeğin çipi olup olmadığını kontrol etti. Çipinin olmadığı tespit edilen köpek, gömüldüğü yerden çıkarılarak incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü. İzinsiz gömülen köpeği kimin neden gömdüğü bilinmiyor.

"İNSAN CESEDİ DİYE ŞÜPHELENDİM"

Yaşadığı olayı anlatan İsmail Karagöz, "Babamın mezarını ziyaret etmeye gelmiştim. Devamlı her hafta gelirim. Mezara su dökecektim, o sırada hortum çekiyordum. Gözüme bir şey çarptı. Sonra gördüğüm şey karşısında tedirgin oldum, korktum. Hemen gittim güvenliğe haber verdim durumu. Güvenlik geldi, inceledikten sonra jandarmayı aradı. Jandarma incelemelerinin ardından mezarı açtı, beze sarılı cansız bedenin hayvan olduğu anlaşıldı. İlk başta ben insan cesedi diye şüphelendim. Zaten ondan dolayı tedirgin olmuştum. Jandarma bezi açtığında bezin içinde tüylü bir şeyler olduğunu söyledi. Köpek benzeri bir hayvan olduğunu söylediler. Bez ise kefen şeklinde sarılmıştı. Zaten tam olarak mezar kazılmamıştı, sadece toprakla örtülmüştü. Sanırım başka köpekler gelip eşelemiş ve açmışlar. Hayvanın gömüldüğü yerde bir de not bulduk, not yabancı dille yazılmış, anlayamadık pek." dedi.