MİT Mensubu Kılığındaki Dolandırıcı Kadın Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MİT Mensubu Kılığındaki Dolandırıcı Kadın Tutuklandı

MİT Mensubu Kılığındaki Dolandırıcı Kadın Tutuklandı
10.03.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şerife Y., kendini MİT, diplomat ve diğer unvanlarla tanıtarak dolandırıcılık yaptı, tutuklandı.

Ankara'da kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen kadın, emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, farklı unvanlar kullanarak çevresindeki kişileri kandıran Şerife Y.'nin dolandırıcılık faaliyetlerine manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksici gibi esnaf kesiminden başladığı tespit edildi. Şerife Y.'nin zamanla çevresini genişleterek depremzedeleri ve hacı adaylarını da hedef aldığı öğrenildi. Kendisini "savaş gazisi, kritik görevlerin sorumlusu, iffetli ve dürüst bir kadın" olarak tanıtan Şerife Y.'nin bu ifadelerle güven kazanmaya çalıştığı belirtildi. Aldığı paraları geri isteyen kişilere ise ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni geldiğini ve paranın yurt dışındaki hesaplardan transferinin zaman alacağını söyleyerek süre kazandığı ifade edildi.

Şikayetlerin artması üzerine sahte banka dekontları düzenlediği belirlenen Şerife Y.'nin, bu yöntem de işe yaramayınca alacaklılarını üst düzey kamu görevlisi olduğu iddiasıyla gözaltına aldırmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında Şerife Y.'nin kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi gibi farklı unvanlarla tanıttığı ve bu yolla güven kazanarak çoğunluğu üst düzey siyasetçi ile kamu ve özel sektör yöneticilerini hedef aldığı tespit edildi. Şüphelinin asıl amacının güvenlik bürokrasisine sızmak olduğu iddia edildi. Şerife Y.'nin akademik çevrelerden bazı isimlerle de temas kurmaya çalıştığı, kamuoyunda tanınan ekonomistleri de hedef aldığı öne sürüldü.

Yapay zekayı kullandı

Şüphelinin dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de yararlandığı belirlendi. Yapay zeka kullanarak sahte belge ve görseller hazırlayan şüphelinin, bu sayede geniş ve etkili bir çevreye sahip olduğu izlenimi oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

Kamu görevlilerini tehdit etti

Öte yandan Şerife Y.'nin bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı, "sevgili olma" bahanesiyle irtibat kurduğu kişilerden teklifini kabul etmeyenleri ise üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek "görev yerini değiştirmekle" tehdit ettiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerife Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT Mensubu Kılığındaki Dolandırıcı Kadın Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:05:45. #.0.5#
SON DAKİKA: MİT Mensubu Kılığındaki Dolandırıcı Kadın Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.