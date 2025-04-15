Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi - Son Dakika
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Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

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Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in (32) naaşı bulundu ve Erzurum'a getirildi. Şehit Tokyürek, şehit olmadan 1 gün önce kardeşine cep telefonundan yazdığı son mesajında vasiyet ettiği gibi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

15.04.2025 14:22
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye (59)-Süleyman Tokyürek (65) çiftinin dört çocuğundan ikincisi olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 7 Temmuz 2022'de, Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde şehit oldu.

CENAZE DÜN ERZURUM'A ULAŞTIRILDI

Tokyürek'in bulunan cenazesi, İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları uçağıyla dün saat 21.45'te Erzurum'a ulaştırıldı. Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Tokyürek için düzenlenen karşılama törenine Erzurum protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ve kardeşleri, eşi ile yakınları katıldı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin tabutu, kentte Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı. Törene protokol, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kar yağışı altında düzenlenen törende, evli ve çocuksuz olan Tokyürek'in 'Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin' vasiyeti yerine getirildi.

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

SIĞIRLI KÖYÜNDE GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Tokyürek, şehit düşmeden 1 gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajında belirttiği gibi Sığırlı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit, mesajında, kardeşinden eşi Gözde'ye de iyi bakmalarını istemişti.

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
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Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Volkan Tuncer:
    Allah rahmet eylesin 84 1 Yanıtla
  • mehmet sagbili:
    Allah rahmet eylesin. Mekani cennet olsun Insallah. Geride biraktiklarinin acisini paylasiyorum. 54 1 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Rabbim bu nasıl bir acıdır. Düşmanına bile yaşatma bu acıyı Allah'ım 37 0 Yanıtla
  • Ramazan Tenekeci:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ?? 31 0 Yanıtla
  • aragorn:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 26 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Turku ile Kurdu savastiiranlar suclu 17 7 Yanıtla
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