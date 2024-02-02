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Nairobi'deki Gaz Dolum Tesisi Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nairobi'deki Gaz Dolum Tesisi Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Nairobi\'deki Gaz Dolum Tesisi Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi mahallesinde bulunan gaz dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 222 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın, dolum tesisi yakınlarındaki evler ve binalara sıçradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.02.2024 10:18
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Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan gaz dolum tesisinde çıkan yangında2 kişi hayatını kaybetti, 222 kişi de yaralandı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi mahallesinde gaz dolum tesisindeki gaz tankerinde önce patlama meydana geldi ardından da yangın çıktı. Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, kısa sürede alev topuna dönen tankerdeki yangının kısa sürede gaz dolum tesisine ve çevrede bulunan evler ile binalara sıçradığını ifade ederek 2 kişinin hayatını kaybettiğini 222 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mwaura ayrıca patlamanın ardından çıkan yangının dolum tesisi yakınlarında bulunan bir tekstil ve konfeksiyon deposuna sıçradığını çok sayıda araç ve evin kullanılamaz hale geldiğini sözlerine ekledi.

Gece saatlerinde yaşanan patlamanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nairobi'deki Gaz Dolum Tesisi Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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