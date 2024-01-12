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Nevşehir'de 250 kişiyi dolandıran çete üyelerinden 13 tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 250 kişiyi dolandıran çete üyelerinden 13 tutuklandı

Nevşehir ile birlikte 8 ilde tatil vaadiyle yaklaşık 250 kişiyi dolandıran 19 çete üyesinden 13'ü tutuklandı. Şüpheliler, sosyal medya üzerinden 'kiralık bungalov' teması kullanarak oluşturdukları internet sitesi aracılığıyla 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapmışlardı. Operasyonda 500 bin lira nakit para ve döviz, 102 gram altın, 2 ruhsatsız silah, 50 adet mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Nevşehir\'de 250 kişiyi dolandıran çete üyelerinden 13 tutuklandı
12.01.2024 - 21:43,  Güncelleme: 21:45
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Nevşehir ile birlikte 8 ilde tatil vaadiyle yaklaşık 250 kişiyi dolandıran 19 çete üyesinden 13 tutuklandı.

Nevşehir'de internet sitesinde bungalovda tatil reklamlarını gören Mustafa A. isimli vatandaş, reklamlarda yer alan telefon numarasını arayarak, tatil için rezervasyon yaptırdı. Ödemeyi de peşin olarak gönderen Mustafa A., daha sonra kendisini arayan şahıslar ek para talep edince dolandırıldığını anlayarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları 3 aylık fiziki ve teknik çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya üzerinden 'kiralık bungalov' teması kullanarak oluşturdukları 'palmerobungalov.com' URL adresli site üzerinden 'oltalama' sistemini kullanarak 250'den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt lideri Ali Can Ö. ve Kemal Ö.'nün de bulunduğu 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 500 bin lira nakit para ve döviz, 102 gram altın, 2 ruhsatsız silah, 50 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakılırken, 19 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 19 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol şartı uygulandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de 250 kişiyi dolandıran çete üyelerinden 13 tutuklandı - Son Dakika


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