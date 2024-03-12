Öldürülen gazinocunun annesinden tepki: Oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdüler - Son Dakika
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Öldürülen gazinocunun annesinden tepki: Oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdüler

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gazino sahibi Tolga Korkmaz'ın, bira borcu nedeniyle Muhammet Bozkurt tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü olayda ilk duruşma yapıldı. Bozkurt ifadesinde, borcunu istemek için Korkmaz'ın gazinosuna gittiğini ve kavga çıktığını belirtti. Öldürülen Korkmaz'ın annesi ise duruşmada, 'Benim oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdüler' diyerek tepki gösterdi. Duruşma, kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesi için ertelendi.

12.03.2024 10:40  Güncelleme: 10:48
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ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2 yıl önce gazino sahibi Tolga Korkmaz'ı (44) pompalı tüfekle öldüren Muhammet Bozkurt (32), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, 8 kasa bira borcunu isteyince maktulün kendisini gazinosuna çağırdığını ve kavga çıktığını söyledi. Öldürülen Korkmaz'ın annesi R.K. (69) ise "Benim oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdüler" diyerek tepki gösterip, gözyaşı döktü. Sanıklardan Muhammet Bozkurt'un babası Zihni Bozkurt (58) ve Levent Aydenk'in (48) tahliye edildiği duruşma, ertelendi.

Olay, 23 Mayıs 2022'de Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde Tolga Korkmaz'a ait gazinoda meydana geldi. Gazino sahibi Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet K. (50), Tolga Korkmaz'dan 8 kasa bira borcunu tahsil etmek için işlettiği gazinoya gitti. İki gazinocu tartışırken, tabancasını çeken Levent Aydenk birkaç el ateş etti. Bu sırada Muhammet Bozkurt da aracından aldığı pompalı tüfekle Korkmaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Korkmaz, yere yığıldı. Yaralanan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt ve Levent Aydenk, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Muhammet Bozkurt'un o dönem nişanlı olduğu, olayda kullanılan silah ile otomobilin sahibi olan eşi Z.Ş.B. (39) ve olay gecesi şoförlük yapan Ahmet K. de, bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet Bozkurt, Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet K. tutuklanırken, Z.Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Ahmet K. de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DAVA AÇILDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Muhammet Bozkurt'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Levent Aydenk'e 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar, Zihni Bozkurt ve Ahmet K.'ye 'suça iştirak' suçundan müebbet, Z.Ş.B.'ye ise 'yardım etme' suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. Muhammet Bozkurt ile Z.Ş.B. cezaevindeyken evlendi.

Davanın ilk duruşması görüldü. Salonda, ölen Tolga Korkmaz'ın annesi R.K. (69), sanıklar Muhammet ve babası Zihni Bozkurt ile eşi Z.Ş.B.'nin yanı sıra avukatlar hazır bulunurken, Levent Aydenk ile Ahmet K. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

'BABAMI KURTARDIM'

Muhammet Bozkurt ifadesinde, Tolga Korkmaz'ı 8 kasa bira borcunu almak için aradığını, onun da 'Gel gazinoya paranı vereceğim' dediğini söyleyerek, "Müzikholün orada 7-8 kişilik bir grup vardı. Levent ile arabadan indik. Dışarı çıkan Tolga Korkmaz, üzerime doğru yürüyüp 'Sen kimsin, beni para için arıyorsun? Para için buraya geliyorsun' dedi. Ben de 'Abi ne oluyor bizi mi döveceksin. Beni sen çağırmadın mı?' dedim. O arada Levent, 'Durun sakin olun konuşmaya geldik' dedi. Ancak Tolga, Levent'i itti. O arada biri de Levent'e vurdu. Sonra bütün kalabalık üzerimize çullandı. Başta yumruklarla daha sonra boş bira şişeleri, sandalyeler ve ellerine ne geçerse onunla saldırdılar. O sırada bize doğru gelen babamın yüzüne 1 takoz parçası isabet etti. Babam yere düştü. Kalabalıktan sıyrılıp babama doğru yöneldim. O sırada arkamdan 3-4 el silah sesi duydum. Karşı tarafın ateş ettiğini düşünerek paniğe kapıldım. Levent'te silah olduğunu bilmiyordum. Ben de o anlık panikle arabamdaki tüfeği aldım. Tüfeği aldıktan sonra 3-4 kişilik kalabalığın olduğu tarafa doğru yanlış hatırlamıyorsam 1 kez ateş ettim. Ortalık biraz dağıldı. Babamla biri boğuşuyordu, tekme atıp babamı kurtardım. Köye kaçtım. O dönem nişanlım olan eşim Z.Ş.B. de bizi teslim olmamız için ikna etti" dedi.

'2 AY ÖNCE VURULMUŞTUM'

Pişman olduğunu söyleyen Bozkurt, "Böyle bir şey olmasını istemezdim. Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir kastım yoktu. Kalabalığın elinden babamı ve Levent'i kurtarmak için silah kullanmak zorunda kaldım. Olaydan 2 ay önce vurulmuştum, silah sesini duyunca panikledim" diye konuştu.

Başına aldığı darbeden sonra olayları ve kişileri tam göremediğini söyleyen Zihni Bozkurt, yerde dövüldüğü sırada oğlunun kendisini kurtardığını söyledi. Levent Aydenk ise kendisini korumak için silahını ateşlediğini belirtti.

Muhammet Bozkurt'un eşi Z.Ş.B. ise 7 yıldır beraber olduklarını ve beraber çalışıp ev ile arabalar aldıklarını, araçları da birlikte kullandıklarını belirtti.

ANNE: HER ŞEYİN PLANLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Öldürülen Tolga Korkmaz'ın annesi R.K. şikayetçi olurken, "Ben her şeyin planlı olduğunu düşünüyorum. Benim oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdüler, niye öldürdüler oğlumu? Bunun için mi? Bedelini kim ödeyecek" diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Zihni Bozkurt ve Levent Aydenk'in üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimalini ve tutuklu geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Muhammet Bozkurt'un tutukluluğunun devamına karar verilen duruşma, kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesi için ertelendi.

Tolga Korkmaz'ın yakınları ise duruşma çıkışında sanıklar cezaevi aracıyla götürülürken 'katiller' diye bağırarak tepki gösterdi.

Öldürülen gazinocunun annesinden tepki: Oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdüler
Kaynak: DHA

Zonguldak, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öldürülen gazinocunun annesinden tepki: Oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdüler - Son Dakika

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