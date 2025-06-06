Ordu'da Komşu Tartışması: Kadın Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da Komşu Tartışması: Kadın Düşerek Yaralandı

06.06.2025 22:12
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Ordu'da doktorun iteklediği kadın, 1.5 metreden düşerek ağır yaralandı. Güvenlik kameraları görüntüledi.

Ordu'da komşu tartışması kamerada: Doktorun iteklediği kadın düşerek ağır yaralandı

ORDU - Ordu'da komşular arasında çıkan tartışmada doktorun iteklediği kadın, yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 06.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Y.S. (34), aralarında önceden tartışma bulunan komşusuna ait binanın kapısına gitti. İddiaya göre, burada bir süre sözlü tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi doktor Z.K., Y.S. isimli kadını itekledi. Bu esnada dengesini kaybeden Y.S., yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan kadın, ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Yasal süreç başlatacağız"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Y.S.'nin kardeşi A.Ö. (29), "Sabah saatlerinde yüksek güvenlikli bir sitede Ordu Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor tarafından ablam darp edildi. Ciddi bir hasar aldı, şuan durumu kritik olduğu için gözetim altında tutuluyor. Gözünde 12 dikiş var ve vücudunda kırıklar var. Ciğerlerinde sorunlar var, 2 kolunda hasarlar var. Biz bu işin peşini bırakmak istemiyoruz. Kavga, 2 kadın arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine başlamış. Sonradan da kadının eşi ve çocuğu da dahil olmuş, yasal süreç başlatacağız" dedi.

Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Y.S.'nin sabah saatlerinde komşusunun binasının önünce geldiği, ilk olarak buradaki saksılara zarar verdiği ve sonrasında evde bulunan kişiler ile arasında tartışma çıktığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, Y.S.'nin, evin camlarına vurduğu, bir süre sonra ise evdekiler ile aralarında yenide tartışma çıktığı, sonrasında ise doktor Z.K.'nin kadını iteklediği ve dengesini kaybedip düştüğü anlar yer alıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, Sağlık, Medya, Hukuk, Olay, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Komşu Tartışması: Kadın Düşerek Yaralandı - Son Dakika

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