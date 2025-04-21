Oyuncu Sevil Akdağ\'ın vahşice katlettiği Elif Kırav\'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı

Fatih'te yaşanan olayda oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşanmış, Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrılmıştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına almıştı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Elif Kırav'ın cenazesine ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Elif Kırav'ın ablası Müzeyyen Malat, kardeşinin vahşice öldürüldüğünü belirtti. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Kırav'ın naaşı Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Elif Kırav

CANİ OYUNCU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sevil Akdağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevil Akdağ

ELİF KIRAV CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Elif Kırav'ın arkadaşı Bade Taş'ın verdiği bilgilere göre, fail Sevil Akdağ uzun süredir Elif'e karşı sağlıksız bir ilgi içindeydi. Bade Taş, "Ne zaman alkol alsa ya da başka bir madde kullansa, Elif'i arardı. Sürekli ağlıyor, yalnızlıktan yakınıyordu. Duygusal olarak baskı kurmaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.Ayrıca Bade Taş'ın verdiği bilgilere göre, arkadaş çevresi bu ilgiyi hiçbir zaman sağlıklı bulmadı ve Sevil Akdağ'a karşı mesafeli durdu.

"GECEYE SENİNLE DEVAM ETMEYECEĞİM"

Olayın yaşandığı gece Elif ve arkadaşları dışarıdaydı. Aynı ortamda bulunan Sevil Akdağ, tuvalete gidip döndükten sonra Elif'e "Geceye seninle devam etmeyeceğim" diyerek ortamı terk etti. Elif ise başka bir kız arkadaşıyla mekandan ayrılıp farklı bir yere geçti. Ancak bu ayrılık, saplantılı zihin yapısına sahip kişinin öfkesini daha da körükledi.

"ELİF'İN KAPISINA DAYANDI"

Yakın arkadaşı Bade Taş o gece yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Gece boyunca defalarca Elif'i aradı. Elif de 'Kafası güzel, gelmesin' diyerek yanına gelmesini istemedi. Ama o durmadı. Sabaha karşı Elif'in evine kesici bir aletle geldi. Telefonunu kapının önüne bırakmış, kimse ulaşamasın diye. Her şey planlıydı, öyle anlık bir öfke falan değildi."

VÜCUDUNDA 35'İ AŞKIN BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet sabahı ortaya çıkan manzara kan dondurdu. Elif'in vücudu defalarca bıçaklanmıştı. Bade Taş, "Kaşından sırtına, kalbinden bacağına kadar her yeri delik deşikti. 35'ten fazla bıçak darbesi saydık. Bu olay bir cinnet değil, önceden düşünülmüş bir infazdı" sözleriyle o gece yaşananları aktardı. Elif'in yakın çevresi, Sevil Akdağ'ı hiçbir zaman benimsemedi. Bade Taş, "Elif ona karşı her zaman nazikti ama biz onun davranışlarını sağlıksız buluyorduk. Yine de bu kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin etmedi" diyerek arkadaş grubunun duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.