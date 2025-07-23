Filmleri aratmayan "Keleş" operasyonu! Katil zanlısının saklandığı ev İHA'larla 10 saat izlendi - Son Dakika
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Filmleri aratmayan "Keleş" operasyonu! Katil zanlısının saklandığı ev İHA'larla 10 saat izlendi

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Filmleri aratmayan "Keleş" operasyonu! Katil zanlısının saklandığı ev İHA\'larla 10 saat izlendi
23.07.2025 09:29
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Filmleri aratmayan "Keleş" operasyonu! Katil zanlısının saklandığı ev İHA\'larla 10 saat izlendi
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde alacak-verecek meselesinden işlenen cinayetin katil zanlısını yakalamak için polis ekipleri, film sahnelerini aratmayan bir operasyon düzenledi. Erzurum Ovası'nda bir bungalov evde saklanan zanlı, İHA ve ekiplerce yaklaşık 10 saat izlendi. Birkaç gün önce kazada yaralanan Cinayet Büro Amiri Enes Keleş'in soyadının verildiği operasyonda zanlı ve akrabası yakalandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde geçtiğimiz hafta, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan müteahhit Y.I. (31), petrol işletmecisi Hayati Yazıcı'nın (44) göğsüne tabancayla 3 el ateş etti.

YAZICI HAYATINI KAYBETTİ, MÜTEAHHİT KAYIPLARA KARIŞTI

Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, siyah renkli bir araçla bölgeden uzaklaşan Y.I. kayıplara karıştı. Aracın sahibi olduğu tespit edilen Turan Ö. ise cinayetten kısa süre sonra gözaltına alındı. Turan Ö., ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını savunarak, olay esnasında Karaçoban ilçesinde olduğunu, şahsı daha önce Hınıs ilçe girişi yakınlarında araçtan indirdiğini, sonrasında nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Filmleri aratmayan 'Keleş' operasyonu! Katil zanlısının saklandığı ev İHA'larla 10 saat izlendi

EKİPLER OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Cinayet sonrası kaçan Y.I. ve ona destek olan şahısların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İlçe çıkışlarında denetim noktaları oluşturulurken şüphelinin kaçış güzergahları da güvenlik kameraları üzerinden takip edildi. Bir haftalık takibin ardından katil zanlısı Y.I. ve 3 şahıs, filmleri aratmayan bir operasyon sonucu Erzurum Ovası'ndaki bir bungalov evde yakayı ele verdi.

Filmleri aratmayan 'Keleş' operasyonu! Katil zanlısının saklandığı ev İHA'larla 10 saat izlendi

SAKLANDIKLARI EV İHA'LARLA 10 SAAT İZLENDİ

Arama ve çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelinin bir araçla Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi hobi bahçelerindeki bir eve gelip saklandığını belirledi. Bungalov ev insansız hava aracı (İHA) ve ekiplerce yaklaşık 10 saat izlendi, takibe alındı. Bu arada aynı saatlerde evden çıkan bir araç takibe alındı.

Filmleri aratmayan 'Keleş' operasyonu! Katil zanlısının saklandığı ev İHA'larla 10 saat izlendi

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Erzurum otogarı civarında durdurulan araç içerisindeki şüpheliler E.S. (36) ile Ö.Y. (33) gözaltına alındı. Gerekli değerlendirmeler sonrası özel harekat polisi (PÖH) timi ve Havacılık Şubesi desteğiyle operasyon başlatıldı. Polis operasyon sonucu; cinayet zanlısı Y.I. ile akrabası A.I.'yı gözaltına aldı.

Filmleri aratmayan 'Keleş' operasyonu! Katil zanlısının saklandığı ev İHA'larla 10 saat izlendi

OPERASYONA YARALANAN CİNAYET BÜRO AMİRİNİN SOYADI VERİLDİ

Adreste yapılan suç aletiyle birlikte 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şahıslar, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Bu arada operasyona, birkaç gün önce geçirdiği kaza sonucunda yaralanan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Enes Keleş'in soyadı verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Filmleri aratmayan 'Keleş' operasyonu! Katil zanlısının saklandığı ev İHA'larla 10 saat izlendi - Son Dakika

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