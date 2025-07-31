Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti - Son Dakika
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Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti

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Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
31.07.2025 07:55
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Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, kendisine hediye edilen 3 su tankerinden 2'sini, yangınlarda kullanılmak üzere mahalleye bağışladı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan, jant üzerinde tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'nun çabası herkesin takdirini kazanmıştı. Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Doğru, AA muhabirine, doğup büyüdüğü bölgedeki yeşilliğin yok olmaması için yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

KENDİSİNE VERİLEN 3 TANKERDEN 2'SİNİ KÖYE BAĞIŞLADI

Doğru, patlak lastikle jant üzerinde yoluna devam ettiği anların sosyal medyada izlenmesinin ardından kendisine 3 tanker hediye edildiğini dile getirerek, " İstanbul'dan Ünal Turan Bey, Balıkesir'den Şen Römork ve bir de Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey. Ben de yangında kullanılmak üzere 2 tanesini köye bağışladım, 1 tanesi bende kaldı." diye konuştu.

Muhtarlığa bağışladığı tankerlerden birinin tam teşekküllü, birinin su taşıma amaçlı olduğunu ifade eden Doğru, bunların anahtarını muhtara teslim ettiğini belirtti.

Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti

"YÜZLERCE KİŞİ PARA GÖNDERMEK İSTİYOR, KABUL ETMİYORUM"

Doğru, Orman Genel Müdürlüğünün hediyesi dışındaki tankerlerin kendisinin haberi olmadan mahalleye getirildiğini aktararak, "Bana haber verseler ben, kabul etmezdim. Sağ olsunlar. Allah razı olsun, bir kere değil, bin kere razı olsun. Yüzlerce kişi arıyor, 'Para göndereyim.' diyor, IBAN istiyor. Ben asla kabul etmiyorum. Para için yapmadım bunu, canı gönülden yaptım." ifadesini kullandı.

Bir kez olsa yine aynı şeyi yapacağını dile getiren Doğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir daha olsa yine yaparım. İsterse traktör gitsin, hiç umurumda değil. Çünkü o traktörü ben yerine getiririm ama oradaki bir ağaç, karınca, böcek, kuş bir daha gelmeyecek. Onlar yandı, çığlık attı. İçim yandı. O gün teker patladıktan sonra çıkma bir teker buldum, taktım traktörüme. Yangının arka tarafından, Karagözler, Bayramlar mahallelerinden dolaştım. Yangını biraz uzaktan seyrettim. O hayvanların çığlıklarını duydum orada ve o gece uyku uyumadım. Bugün olsa, yarın olsa Allah bir daha vermesin ama yine giderim."

Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti

SULAMA GÖLETİ İSTİYOR

Doğru, mahalleli olarak yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için organize olduklarını vurgulayarak, "Mahalleden gündüz benim yaşımdaki insanlar, su götürüyordu. Yaklaşık 30, 40, 50, bazen 100 tankere kadar çıkıyordu. Geceleri de Bursa'dan çocuklarımızı çağırıyorduk. Onlara teslim ediyorduk. Benim amca oğlu getiriyordu minibüsüyle, gece işleri bittikten sonra götürüyordu. Sabah da işlerine gidiyordu çocuklarımız. Allah birlik, beraberliğimizi bozmasın. Herkes, birlik beraberlik içinde olsun." diye konuştu.

Sulama göleti talep eden Doğru, "Bir tankeri 35 dakikada dolduruyoruz. Bir gölet olsa bir anda 40 tanker doldururuz. Bursa'dan itfaiye gelinceye kadar biz, o yangını söndürürüz. Bu dayanışmayla, bu güçle, bu hırsla biz, onu yaparız." dedi.

Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Kaynak: AA

Ramazan Doğru, Harmancık, Orhaneli, 3-sayfa, Toplum, Bursa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Szka788304:
    birde hırsız kesimimiz var hemde destek bulan halk fakir ama dürüst güzel ahlaklı ahlaksız olanlar hem yüksek maaş hem makam ve lüx içinde birde soygun yapıyorlar parise gidiyorlar konserler veriyorlar 17 9 Yanıtla
    Taylan Özgür:
    aynen ayakkabı kutularından para çalındığı halde oğlum bilal malmısın sıfırla diye ses kayıtlarını duymasına rağmen 600 daireye babadan kalma efendim diyen ankarayı parsel parsel satan bir hırsız kesimimiz var 3 0
  • Önder Avaz:
    Birlikten kuvvet ayrılıktan azap doğar Biz bir oldukça kimsenin gücü bize yetmez Allah iyi insanların sayısını arttırsın 20 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    birde kendilerine 17 tane makam uçağı alanlar var. ve o uçağı TV den görüp lkislayan kesim var. 6 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    szka 5 yerden maaş alanlardan mi bahsediyorsun ? yoksa 125 milyar doları calanlardan mi ? yoksa İngiliz tefecilerinden yüksek faizle ülkeyi birclandiranlardan mi ?? 4 2 Yanıtla
  • 1234:
    ülkemde güzel insanlar var herkes dolandırıcı değil sağol güzel insan 1 0 Yanıtla
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