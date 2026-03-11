Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu - Son Dakika
Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu

Haberin Videosunu İzleyin
Tayland\'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
11.03.2026 19:00
Tayland\'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Haber Videosu

Hindistan'dan gelen Air India Express yolcu uçağı, Phuket Uluslararası Havalimanı'na sert iniş yaparak iniş takımı koptu. Olayda 131 yolcu ve 7 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi, yaralanma yaşanmadı.

Tayland'da Phuket Uluslararası Havalimanı'nda Hindistan'dan gelen bir yolcu uçağının yaptığı sert iniş sonucu iniş takımı koptu.

UÇAĞIN İNİŞ TAKIMI KOPTU

Hindistan'ın Haydarabad kentinden Tayland'ın Phuket kentine sefer yapan Air India Express'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, yerel saatle 11.24 sıralarında Phuket Uluslararası Havalimanı'na sert iniş yaptı. Uçağın, sert iniş nedeniyle iniş takımı koptu.

Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İniş sırasında olay yerinden ve uçağın içinden kaydedilen görüntülerde, uçağın sert iniş ve devam eden sarsıntıların ardından sürtünerek durduğu görülürken, yaşanan olayda uçağın pistten çıkmaması veya yangın çıkmaması büyük bir faciayı önledi. Uçakta bulunan yolcular, güvenli şekilde tahliye edilerek terminale getirilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiği görüldü.

Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu

YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Phuket Havalimanı yetkililerinin olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, uçakta bulunan 131 yolcu ile 7 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Olayın ardından Phuket Uluslararası Havalimanı'nda bulunan tek pist güvenlik gerekçesiyle uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Pistte kalan uçağın kaldırılması ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için havalimanındaki uçuş operasyonları yaklaşık 5 saat süreyle durduruldu.

Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu

Yetkililer, pistin kapalı kaldığı süre boyunca bazı uçuşların gecikmeli gerçekleştirildiğini, bazı uçakların ise alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Air India Express tarafından yapılan açıklamada ise ilk incelemelerde uçağın iniş sırasında burun tekerleğinde teknik bir sorun meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu - Son Dakika

SON DAKİKA: Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu - Son Dakika
