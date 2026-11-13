Polis memuru, Bilecik\'te balkondan düşmek üzere olan 8 yaşındaki çocuğu kurtardı

Bilecik'te yaşayan 8 yaşındaki Eymen Efe, geçtiğimiz gün balkondan düşmek üzereyken kendisini kurtaran polis memuruna teşekkür etti.

Olay; 10 Kasım günü Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında 8 yaşındaki Eymen Efe Özel oyun amaçlı balkona çıktı. Biraz hiperaktif olan çocuk annesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yan komşunun balkonuna geçmek istedi. Bu esnada çocuğunu balkon dışında doğal gaz borusuna tutunmuş şekilde gören anne Öznur Özel, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine en yakın ekip trafik polisi Halil Demir ve arkadaşları oldu. Demir, çocuğun aşağıda "Dayanamıyorum artık" demesi üzerine itfaiye ekipleri beklemeden hemen ikinci katta yan komşunun balkonuna çıktı. Polis memuru balkondan dışarı kendini çıkararak küçük çocuğu kurtardı.

"ÇOCUĞUM BALKONA ÇIKTI, BEN SONRADAN FARK ETTİM"

Olay anını İHA muhabirine anlatan anne Öznur Özel, "Yaşadığım olaydan sonra çok korktuk. Olay bir anlık oldu. Çocuğum balkona çıktı, ben sonradan fark ettim. Sonra polise haber verdim. Çocuğum biraz rahatsız olduğu için bu tür olayın yaşanmasını istemezdik. Çocuğumu kurtaran polis memurundan Allah razı olsun. Allah çoluğunun çocuğunun acısını göstermesin" dedi.

"POLİS AMCAYA TEŞEKKÜR EDERİM"

8 yaşındaki Eymen Efe ise kendisine uzatılan mikrofona, "Polis amcaya teşekkür ederim" dedi.