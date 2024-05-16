Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım

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Ekrana geldiği günden bu yana izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu siparişi vermiş ve görüşeceği torbacılar polise yakalanınca kendisi de ifşa olmuştu.

İDDİALAR SONRASI DİZİYE DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Polise verdiği ifadede "İlk kez uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in daha sonra torbacıyla telefon konuşması ortaya çıkmış ve "Bu seferlik eski fiyattan yap" dediği belirtilmişti. Bu olayın yankıları sürerken ünlü oyuncunun diziye devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı.

DİZİ FRAGMANINI PAYLAŞARAK MESAJ VERDİ

Olaylar hakkında hiçbir açıklama yapmayan Feyza Civelek, sosyal medya hesabından günler sonra bir paylaşım yaparak dizinin fragmanını paylaştı ve "Cuma bekleriz" yazdı. Civelek, bu paylaşımıyla birlikte diziye devam edip etmeyeceği tartışmalarına nokta koymuş oldu.

İşte Feyza Civelek'in o paylaşımı;